Enrique Martín: "No quiero saber nada del pasado"

El entrenador del Nàstic de Tarragona, Enrique Martín, atendió a los medios antes del partido que su equipo tiene que disputar contra el Málaga. "El equipo contra el que jugamos mañana sólo tiene un punto más desde que estoy yo aquí. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de pasarle", dijo el técnico.

Martín insistió en que el Nàstic tiene que mejorar a balón parado y en la "gestión del juego" para poder revertir una situación complicada, que ha llevado al conjunto tarraconense a ocupar la última posición. "Mi libro tendrá muchas páginas y será de buen contenido", ha añadido el técnico navarro.

Martín apuesta por dejar atrás la negatividad tras dos temporadas en las cuales la salvación se ha conseguido en la última jornada liguera: "No quiero saber nada del pasado, las mentes negativas no tienen ningún futuro. No valen comparaciones, todo es diferente. Llevamos tres jornadas y creo que no están nada mal. El Nàstic está el noveno por abajo desde que llegué o el séptimo me da igual y tiene a varios por delante con un puntito más. Estamos a tres puntos del play off en mi realidad y yo tengo esta positividad y no voy a soportar ninguna mochila de nadie".

La lista de convocados del Nàstic

Becerra, Javi Jiménez, Javi Márquez, Rocha, Tete, Albentosa, Omar, Manu Barreiro, Dumitru, Bernabé, Manu, Abeledo, Cadamuro, Abraham, Djetei, Luis Suárez, Mejías, Brugué, Viti y Salva.