Al Malagueño le falta una marcha (0-1)

Va a necesitar más el Atlético Malagueño. El equipo de Dely Valdés se estrenó en Segunda B con derrota y una lección de lo que le espera tras un ascenso sin demasiada oposición. Fueron diez años, muchos sacrificios y palos, pero ahora es turno de no fallar. Le faltó una marcha al equipo, quiso apretar de inicio y luego quedó en nada. Delante, un San Fernando curtido que nunca dejó estar.

Hubo arranque fuerte del Malagueño. No quería que le pillase la categoría en fuera de juego y el equipo de Dely tiró de chispa para apretar y buscar ocasiones. El triángulo entre Antoñín, David Ramos y las subidas de Alberto generó los primeros acercamientos costasoleños hasta que el choque empezó a irse con el paso de los minutos al terreno del San Fernando.

Aguantó bien el conjunto gaditano hasta que empezó a generar por sí mismo tanto a la contra como en estático. Entró más en juego Lolo Guerrero y el San Fernando creció. Más intenso, bordeando el reglamento (se protestaron bastantes acciones dudosas desde el banquillo blanquiazul), haciendo ver que esto es lo que se va a encontrar el Malagueño en su vuelta a Segunda B. No se va a escapar de la veteranía ni la intensidad, esto solo va a más. Pisó la Federación un futbolista como Pedro Ríos, clásico del fútbol nacional, ex Xerez, Levante, Getafe o Córdoba. Sonó hasta para firmar por el Málaga hace ya años, hoy se mide a su filial con 36 años.

En una buena acción del San Fernando, algo menuda de la zaga costasoleña, vino el 0-1. Fue Buba el autor del cabezazo en el segundo palo, ante el que no pudo hacer absolutamente nada el juvenil Benítez, después de varios toques con la testa en el área del Malagueño. Golpe del que no se terminó de reponer el equipo: el cuadro gaditano cerró bien filas y no dejó aparecer por el área. Apenas un disparo desviado con la zurda de Joan Grasa y un vaivén de imprecisiones.

No entró tampoco en vereda el filial en la segunda mitad. Impreciso, tardó Dely en mover fichas. Se anuló un gol a Vera y no llegaban las oportunidades para el cuadro costasoleño. Aun así se pudo empatar; un penalti de Lolo Ríos sobre Karamoko parecía la vía de meterse en el partido, pero Joan Grasa envío la pena máxima por encima del larguero de Gálvez.

Entraron Luismi, Rubén y Juan Cruz para agitar el avispero sin éxito. Perdonó el San Fernando en otro penalti, más que dudoso de Ían Soler sobre Vera. Lo envió Bruno Herrero al palo con ambos equipos en una recta final apagada. Hubo dos pausas para la hidratación, una por parte, más que necesarias. Fallaron las fuerzas y faltó esa marcha que va a necesitar el filial para competir en esta vuelta, diez años después, a Segunda División B.

Ficha técnica

Atlético Malagueño: Kellyan; Benítez, Ian Soler(Juan Cruz, 80’), Chica, Alberto; Deco, Iván Jaime (Luismi, 72’), David Ramos; Karamoko (Rubén, 72’), Antoñín y Joan Grasa.

San Fernando: Gálvez; Gabi Ramos, Simón, Oca, Lolo Guerrero; Palma, Pedro Ríos (Jacobo, 73’), Carri (Pablo Sánchez, 89’), Pau Franch; Buba (Bruno Herrero, 62’) y Vera.

Árbitro: Juan Peña Varela (Sevilla). Amonestó a Lolo Guerrero y Vera en el San Fernando.

Incidencias: Partido disputado en la Federación Malagueña de Fútbol correspondiente a la primera jornada del Grupo IV de Segunda División B ante unos 850 espectadores. Hubo parón para hidratarse en la primera y en la segunda parte.