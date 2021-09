El Malagueño aún no es un equipo (1-1)

Cuando un equipo presenta en la nueva Tercera RFEF, heredera de la clásica Tercera División pero en un escalón más bajo en la jerarquía, un once inicial con seis jugadores con experiencia en el fútbol profesional, Segunda División, varios de manera no testimonial, y se enfrenta a un recién ascendido puede pensarse que la victoria está vista para sentencia. Pero el fútbol no entiende de pronósticos y teorías. Y el Torre del Mar, muy digno y con aplomo en sus primeros pasos históricos en la categoría, sacó los colores de un Atlético Malagueño aún en formación, que no es realmente todavía un equipo. 1-1 en el Campo de la Federación.

Luce nombres prometedores el Atlético Malagueño, pero la liga ha empezado de manera deficiente para los de Funes y Bravo. Derrota en Motril y empate en casa ante un recién ascendido. Un equipo con teórico potencial para competir en categoría superior, con un bloque ya con experiencia más lo mejor del equipo juvenil que acabó entre los cuatro mejores de España, pero que empezó con el pie cambiado. Varios jugadores son habituales en los entrenamientos del primer equipo e hicieron el grueso de la pretemporada con José Alberto, pero el técnico asturiano sólo tira para los partidos de quien piensa que realmente va a tener minutos. Y se podía ver a Ale Benítez, Quintana, Julio, Larrubia, Loren y Fomba, todos con minuto el año pasado con Pellicer.

Con Moussa de lateral derecho (gustó mucho como central en la pretemporada del primer equipo) y Ale Benítez de lateral izquierdo, a pierna cambiada, el Malagueño empezó dominando. El bullicioso Fomba, muy activo aunque con déficits evidentes a la hora de elegir, apretaba por la banda derecha y Benítez percutía por la izquierda. Pero no había situaciones muy claras. El Torre del Mar defendía bien y lanzaba alguna contra con Pulga y Popo, ex canterano malaguista que tuviera su momento de gloria con Muñiz. La mejor ocasión malaguista fue de Fomba. Sin portero, tras una gran carrera sorteando la salida de Benito, se empeñó en acabar él cuando había opciones de pase y la lanzó fuera.

Fue Fomba, al que no se le podía negar la constancia, quien asistió tras una internada por la izquierda a Loren Zúñiga para batir a Benito y poner el 1-0, ya en la segunda mitad. El delantero malaguista, internacional sub 19 en este arranque de temporada, no tiene un contacto muy frecuente con el juego, pero tiene la fórmula magistral de este deporte, el gol. Se lanzó al suelo con intuición para cruzar y batir a Benito al borde del área pequeña.

Tuvo alguna ocasión más el Malagueño, que Benito sorteó bien, para ampliar y sentenciar. Pero el Torre del Mar se mantuvo firme y no le perdió la cara al partido. Y el castigo para el filial llegó con una buena contra tras una pérdida de Murillo que Fernat no perdonó. Tuvo un par de ocasiones Loren Zúñiga, siempre oportuno, para ganar el partido, pero las tablas quedaron en el marcador. Un punto de seis para el Malagueño y cuatro de seis para el Torre del Mar.