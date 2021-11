El Malagueño sigue acelerando

Jornada dispar para los equipos malagueños en el Grupo IX de la Tercera RFEF. El Torremolinos ya había ganado el sábado para consolidar el liderato y después hubo de todo.

En el Municipal de Las Viñas, el Atlético Malagueño sigue con su escalada y ya se ha colocado tercero en el grupo. El prometedor zaguero Moussa Diarra marcó el 0-1 y Haitam hizo el 0-2 a un Huétor Vega que no tenía respuesta al gran talento de la Academia. Ya en la segunda parte recortó Salvatierra (1-2) y Víctor Olmo fue expulsado, aunque la victoria se volvió para la capital malagueña. Los de Funes y Bravo son terceros, con 21 puntos, a cinco del Juventud Torremolinos y a tres del Motril, más acorde a su calidad.

En San Ignacio, atractivo derbi con El Palo y San Pedro en liza. Beas adelantó a los rojinegros mediado el segundo tiempo y Villegas rescató un punto para los paleños en el minuto 89 (1-1). El Palo marcha octavo, con 17 puntos, misma puntuación que el San Pedro, en el 11º lugar.

El Torre del Mar, mientras, rescató un punto (1-1) en el Matías Prats de Torredonjimeno. Sergio Pérez adelantó a los locales y Javi Chiate, en el minuto 73, empató. Partido bronco, con expulsiones de Álvaro Gil y Antonio López, uno por equipo. 18 puntos, séptimo, marcha el equipo torreño en un excelente debut en la categoría.

Por último, dos derrotas caseras. El Marbella no acaba de carburar y cayó por 0-1 con el Huétor Tájar, que marcaba en el minuto 1 por medio de Del Moral en el Lorenzo Cuevas. El Marbella se quedó con 10 antes del descanso por roja de Isuardi. No tuvo arrojo para sacar algo positivo. Se queda con 17 puntos el Marbella, en mitad de tabla. El Alhaurín de la Torre, por su parte, no pudo hacer nada ante el Atlético Porcuna, que ganó 0-3 en Los Manantiales. Pirioua, Víctor Vázquez y Baldinho metieron los goles jiennenses. El equipo alhaurino se queda con 11 puntos, en puestos de descenso. 1 punto de los últimos 15 ha sumado el equipo.