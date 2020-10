Manolo Gaspar: "Si el 50% de las operaciones funcionan, podemos estar contentos"

Manolo Gaspar es el hombre de moda en el malaguismo. El paleño es la cara visible del club cuando se ha salvado una situación muy delicada institucionalmente y se ha construido un equipo que ilusiona al malaguismo. El director deportivo estuvo en el programa Área Malaguista de 101TV y pasó revista a la situación en la entidad, profundizó en nombres propios.

“Hay clubes que pensaban que este tipo de operaciones que hemos cerrado era imposible hacerlo en las cantidades que lo hemos hecho. Quizás esos clubes no han hecho el trabajo previo que teníamos nosotros hecho”, defendía Gaspar sobre las quejas que ha habido de parte de otras entidades por el ERE y por la plantilla que se ha confeccionado: “Conocer la norma, hablar con los jugadores mucho tiempo atrás, saber el escenario en el que nos íbamos a mover, tener un administrador judicial que te deja claro tu escenario con tiempo... LaLiga no ha sido flexible, LaLiga valora el esfuerzo por tener todo en orden, cosa que no se hacía en el pasado. Cuando haces bien las cosas y quieres hacerlas bien, te cogen el teléfono antes, te intentan ayudar con más velocidad. Eso es lo que hemos tenido desde LaLiga. Favores ninguno, conversaciones muchísimas”.

“En las negociaciones con jugadores nos hemos encontrado dificultades porque otros directores deportivos han intentado decirle a los jugadores que no los íbamos a inscribir, que era imposible, que el club se iba a la ruina…”, insistía Manolo: “Algunos representantes de jugadores que se han ido me decían que era imposible sustituir a jugadores de ese perfil por otros más baratos y conseguir objetivos. Y yo creo que se puede. Hemos sido cabezones y creo que estamos en el camino correcto, pero me consta que otros clubes nos han puesto muchas piedras en el camino. Tenemos una plantilla de 18 jugadores más o menos compensada. Hacer una plantilla con 18 fichas y con 2,2 millones de salario inscribible no es nada fácil. LaLiga sabe que hemos hecho un esfuerzo y lo valoran. Después de las dificultades que hemos tenido son conscientes de que el Málaga y el tipo de gestión ahora es otro totalmente.

Sobre la figura de José María Muñoz, administrador judicial, decía Manolo que “no se mete para nada en mi trabajo, pero me facilita las cosas dentro de sus posibilidades económicas y jurídicas, que las domina a la perfección. Creíamos que nos íbamos a mover en 3 o 3.5 millones de salario inscribible y al final nos hemos quedado en 2.2. Pero para eso habíamos hecho todo el trabajo previo. No temíamos ningún escenario. Cuando uno hace el trabajo previo, el jugador está casi convencido de donde tiene que ir. Esa ha sido la clave para que los jugadores al final terminasen en el Málaga. Hemos perdido a muchos jugadores por el camino porque otros clubes tenían más músculo financiero en ese momento. Eso lo he sufrido”.

Habló Manolo Gaspar de multitud de temas:

10 puntos de 18

"Con tanto movimiento, tanto barro de AFE y de jugadores del ERE, no contábamos con tener estos puntos. Somos conscientes de que Segunda es muy larga, pero estos puntos ya no nos los quita nadie. Hay que seguir confiando en el trabajo y en lo que estamos haciendo. Hay que seguir esta dinámica, no va a ser fácil, pero tenemos el 20 por ciento del trabajo del año hecho".

Rendimiento del equipo

"El equipo sabe cuándo atacar, cuándo defender, la segunda jugada la estamos dominando bien. La pareja Ramón - Luis Muñoz también ha funcionado bastante bien. La clave está ahí. Todos tienen muy claro que aquí hay que ser solidario con el compañero, hay que apretar cada balón y estar muy juntitos. Desde ahí tenemos que empezar a crecer. Arriba tenemos jugadores con calidad, con velocidad, que la aguantan bien, que saben ir a los espacios… Cuando construyes desde abajo, eso al final tiene que salir".

Metodología

"Tenemos varias plataformas donde visualizamos los partidos. Luego tenemos una herramienta que nos facilita BeSoccer de datos y luego tenemos otra en la que metemos todos los informes. Cada vez que vemos un partido, guardamos un informe de todos los jugadores y eso queda registrado. Cuando el día de mañana me venga un agente o queramos decir ¿qué tenemos de un jugador? Pues vemos el histórico de informes que hay desde que nosotros estamos trabajando. Esa herramienta quedará en el club cuando nos vayamos. El trabajo está ahí. Nos paga el Málaga y esa base de datos es del Málaga. Aprovechando esa herramienta quedan metidos todos los informes.

¿Son canteranos de los despachos?

"Por supuesto. Hay que aprender a base de equivocarse, de muchas operaciones, muchas conversaciones… Todo el mundo empieza. Somos jóvenes, tenemos poca experiencia, pero tenemos muy claro cómo hay que trabajar y cuál es la fórmula. Aunque seas canterano, si tienes claro hacia dónde tienes que tirar y qué camina no coger, eso te sirve".

Enlace

"Contar con una figura que me ayude con el día a día del jugador porque yo necesito ver también mucho fútbol. Confío en mi equipo pero también creo en lo que veo, en mi intuición, y necesito esa figura que en un futuro próximo podremos tenerla y que me ayude en esa gestión con el jugador, que tenga ese carisma y me pueda ayudar a solucionar problemas. Tengo claro el perfil".

Su peor momento

"El mercado de invierno del año pasado fue muy difícil. Traer jugadores por el mínimo es complicado, más aún cuando la imagen del club está por los suelos, cuando hay mucho lío y nadie quiere venir. Ese escenario fue muy complicado. Con la llegada de José María Muñoz la imagen ha ido mejorando, el club ha ganado en seriedad, en agilizar todas las gestiones, en imagen, y poco a poco vamos levantando la bandera y hemos podido trabajar mejor. En este mercado también hemos vivido momentos de mucha dificultad. Jamás he pensado en tirar la toalla. Nunca.

Transparencia

"La clave para convencer a jugadores y sacar operaciones adelante es ser transparentes. A la hora de negociar, lógicamente, te guardas alguna carta de entrada. Pero ser transparente te da credibilidad y las cosas se hacen de mejor manera".

¿Con qué porcentaje de acierto en los fichajes daría por bueno su trabajo?

"Si yo acierto el 50 por ciento de las operaciones y hay dos jugadores por puesto, quiere decir que hay un once bueno. Con el 50 por ciento de las operaciones que funcionen, podemos estar contentos.

¿Un jugador del ERE?

"Un jugador como Luis Hernández nos podría venir fenomenal. Pero hay jugadores de mucho nivel que podrían haber estado en este Málaga. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Luis Hernández.

Futbolista que quiso traer y no pudo

"Cristo González. Necesitábamos otra pieza y teníamos claro que por organización y por plantilla necesitábamos otro banda. Llevábamos mucho tiempo trabajando con Joaquín Muñoz y tenía unas ganas increíbles de jugar en el Málaga. La pieza era un extremo, no un enganche o un punta. Tuvimos que decidirnos. Traer a Cristo para mi ego y para mi imagen hubiese sido la bomba, pero el Málaga necesitaba un jugador de banda de las características de Joaquín".

Chavarría

"Ya intentamos su fichaje con Mario (Husillos) en Primera División cuando estaba en Francia con muy buenos registros y fue imposible porque económicamente se iba mucho. Son jugadores que cuando surge la posibilidad, lo tenemos claro. Lo teníamos muy visto y en el Mallorca tenemos informadores que nos dicen en qué estado está psicológicamente, su estado de forma, su perfil mentalmente… Ahí no hay ningún tipo de duda porque al jugador, futbolísticamente, le conocíamos".

Joaquín Muñoz

"Es polivalente, puede jugar por ambas bandas. Es vertical, tiene drible, puede salir por los dos lados, quiere la pelota, no le quema, se mueve bien entre líneas, pisa área, defensivamente también ayuda, es honrado en el trabajo y tiene una ilusión terrible por jugar en el Málaga. En diciembre no llegamos a tiempo para poder hacer la operación y terminó en el Mirandés. Este año empezamos pronto, parecía que iba a quedarse en Huesca, pero al final ha podido ser".

Juande con el filial

"No había opción porque me había comprometido con Juande, le había dado mi palabra y se lo ha ganado en el campo. Juande viene haciendo un trabajo fenomenal, para Pellicer es uno de los jugadores que puede ser fijo, le renovamos en condiciones para que pudiese ser inscrito y para mí fue una operación redonda".

Horta

"Los porcentajes de la operación son variables. Es una operación muy compleja. El Málaga tiene derechos sobre ese jugador mientras tenga contrato con el Braga. Hay mucha gente metida por medio, aunque es verdad que el Málaga tiene la parte más importante del pastel y eso le cierra muchas puertas a la hora de que le vendan a otro equipo. Esa opción caduca cuando se acabe el contrato que nosotros firmamos en ese momento. El mayor beneficiado en una venta sería el Málaga, con lo que le quedaría al Braga sería difícil encontrar un recambio a su altura. Si son inteligentes tienen que quedárselo".

Jony

"El juicio va para adelante. Dudo que al final se cojan las cantidades que se hablaban, pero sigue su curso y cuando llegue, si nos cae algo bien, y si no, pues nada".

Mario Husillos

"El que me metió en esto sin conocerme de nada. Es un fenómeno. Me ha enseñado un montón de cosas. He disfrutado mucho trabajando a su lado. Hablo con él porque la visión que me da muchas veces es una visión que me sirve. Para mí ha sido un gustazo trabajar con él. Tiene carisma y me ha aportado muchísimo. Le admiro mucho".

Afición

"Es la principal perjudicada en este momento que vivimos. Como está el malaguismo hoy en día, llenaría el estadio. Los jugadores que han venido están locos por ver La Rosaleda con gente. La grada de animación que tenemos es una locura. El agradecimiento y el apoyo que he recibido por parte de ellos ha sido brutal. Vamos todos en la misma línea, afición, club, gestión, ciudad… Eso es difícil de parar. Jugar en La Rosaleda con nuestra afición es impresionante y estamos siendo perjudicados en eso. Con el estadio lleno daríamos un plus".

El número 13

"El 13 es que me persigue. Los días 13 me pasan cosas, es mágico. No sé si es casualidad. Me encontré un taco en mitad del taco con el número 13, un taco de la medida 13. A partir de ese día empezó el Málaga a remontar el año pasado. Lo llevo siempre. Me tatué el número 13, firmé mi primer contrato en Primera División un día 13… Es un número mágico".