Manolo Gaspar: los tiempos con Mel, el proyecto que no siguió con Pellicer y la opción de dimitir

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, estuvo acompañando a Sergio Pellicer en la palestra en la presentación del técnico como entrenador malaguista en una nueva etapa. En el verano de 2021 le despedía en el mismo lugar y año y medio después se encomiendan mutuamente. Admitía el paleño que todo fue a peor después de la ruptura. "Está clarísimo, el club confiaba en Pelli, el proyecto lo queríamos seguir, pero las situaciones personales son respetables. Había una armonía, una línea de trabajo y se tuvo que cambiar. A veces los cambios son para mejor, a veces para peor. Empezamos, bien, nos vinimos abajo, pero lo que conseguimos juntos tenía buena pinta en caso de seguir", decía Gaspar.

En su primera alocución, Manolo quería "dar las gracias a Pepe Mel por su profesionalidad, es un gran tipo, ha sido un placer trabajar con él y merece suerte en el futuro, agradecido y que le vaya bien. Darle la bienvenida a Sergio, el camino nos ha unido otra vez en una situación como la que cogimos anteriormente, en un momento delicado. No tengo ninguna duda de que estamos en buenas manos. Esperamos que tenga suerte en el trabajo", afirmaba, al tiempo que reconocía que no se había gestionado bien la salida de Pepe Mel, destituyéndole cinco días después del anterior partido: "Estoy de acuerdo, los tiempos no han sido como deberían ser, pero en fútbol hay cosas que se precipitan y los tiempos no los marca uno. A veces afrontas una operación, pareces que llevas los tiempos y se mete un tercero y todo se acelera. Los tiempos no han sido los correctos, los adecuados, para hacer un relevo de entrenador. Pero veces las cosas se precipitan. Tomamos las mejores decisiones para el club, no sólo para el próximo partido, también pensando en lo que viene. También manejamos informaciones que a pesar de vuestro trabajo no sabéis. Entrena el martes, tenemos una reunión interna en la que debatimos de muchas cosas y tomamos la decisión".

Fue cuestionado Manolo por si se le ha pasado por la cabeza dimitir por toda la situación que existe y por el cuestionamiento de su figura y su trabajo. "Esas preguntas la voy a contestar cuando hable la semana que viene. Lo que se me ha pasado por la cabeza siempre lo supo José María, tengo un compromiso con él, el club y los jugadores. Lo único que tengo la acabe es acabar el mercado, estar cerca de Pelli, el equipo y ganar en Gijón", respondía el director deportivo, emplazando a una rueda de prensa la próxima semana en la que dará más detalles, aunque lógicamente reconoció que no era una situación sencilla todo el ruido alrededor de él: "Lo vivo como se puede vivir, no es cómodo, no es agradable, han sido tres años de muchas emociones con mi persona. Lo entiendo, lo respeto y en parte es normal en esta situación. Dudo que beneficie al equipo en sí, pero es parte del juego. Va en mi cargo, no es cómodo, cada uno sabe cuál es la situación y lo que conlleva. Manolo será pasado cuando sea, pero lo único que pido es unión para el equipo. No es cómodo, pero lo tengo que llevar con fuerza y energía, dándole la confianza a Pelli y los jugadores, demostrando que estoy detrás de ellos".