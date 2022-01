Manolo Gaspar: "Natxo es el técnico que mejor se adapta a la plantilla que tenemos"

Son días previos al final del mercado que en el Málaga se han multiplicado en intensidad por el cambio de entrenador, Natxo González en el lugar de José Alberto López. Manolo Gaspar, director deportivo malaguista, fue cuestionado por varios temas distintos sobre la actualidad, desde los motivos de la elección del nuevo técnico hasta el papel de la afición.

"Para la tipología de jugador, con mucha gente por dentro con buen trato de balón, movilidad y velocidad por banda y las características ofensivas de la plantilla, pensamos que Natxo era lo mejor", explicaba Gaspar sobre el nuevo entrenador: "Le doy las gracias a Natxo por creer en lo que tenemos y podemos ofrecer, por las facilidades que nos ha dado y por la ilusión que nos transmite. Mi trabajo es conocer el mercado de entrenadores, saber qué técnico se adapta mejor a la plantilla que tienes. Hemos acertado, está todo iniciado y era clave que el entrenador se pueda adaptar bien a la clase de jugadores que hay en la plantilla. Podemos planificar a tres años, pero el fútbol es día a día. Los resultados y el entorno hacen que se tomen decisiones, no es el primer ni el último club que cambia de entrenador. No podía irme de aquí sin destacar a Funes y Bravo, destaco su trabajo y profesionalidad, han hecho un trabajo impagable para el club y hay que reseñarlo".

"Se nos olvida que el año pasado casi desaparecemos, cuando tuvimos límite salarial inferior a mucho equipos de Segunda B", dimensionaba el paleño a la hora de valorar los refuerzos que puede haber en el tramo final de mercado después de los refuerzos de Vadillo y Febas: "Ahora pensamos que tenemos el límite salaria del Almería y no es así. Los jugadores que pueden y quieren venir cuestan mucho trabajo. No tenemos esa fuerza económica para pelear con grandes clubes. Tenemos la fuerza del Málaga y que la gente nota que hay un club en crecimiento. No podemos hipotecar a la entidad, no podemos hacerlo por el límite salarial y, si no hay jugadores mejores que los que tenemos en el equipo, no vamos a fichar. Tenemos una plantilla amplia y jugadores de cantera que aprietan. El mercado está abierto y yo estoy activo y atento. Puede pasar de todo. Después de las lesiones teníamos claros cómo reforzarnos. No tenemos mucha fuerza en el mercado, ya hicimos dos operaciones y nos adelantamos a otros equipos más potentes. El mercado está vivo, estamos trabajando y puede pasar cualquier cosa".

Fue cuestionado, por último, Manolo Gaspar, sobre el ambiente que ha habido en las últimas semanas en La Rosaleda, que no ha sido el idílico de los meses anteriores. "Me preocupa el ambiente de La Rosaleda, sí. Lo que se genera alrededor es decisivo, sobre todo es un equipo joven como el que tenemos nosotros. Málaga es una plaza exigente para todos y lo asumimos, lo debemos asumir todos y todos tenemos que trabajar para mejorar cada día. La única forma, eso sí, de hacer algo bonito es remar en una dirección. Cuando estuvimos al borde del descenso nos dimos cuenta de que la única manera de sacar esto adelante era estar todos juntos y ahora es así, igual. Me niego a autodestruirme, la afición de Málaga sabe que es momento de estar en el equipo. El equipo la necesita, pero claro, también tenemos que devolverle cosas a la gente", cerraba Manolo.