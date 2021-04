Manolo Gaspar: "La Superliga nunca va a conseguir este sentimiento"

Las reacciones a la pretensión de implantar la Superliga en el fútbol europeo se siguen sucediendo en clave del Málaga. El director deportivo, Manolo Gaspar, ha mandado un par de mensajes con guiños al malaguismo, siguiendo la línea del club, que ya lanzó un comunicado el lunes adhiriéndose a la postura de LaLiga.

"La Superliga estará en ocasiones interesante, salvará de la ruinosa gestión a más de un gigante, seguro. Pero nunca va a conseguir este sentimiento", escribía Gaspar, remitiendo el vídeo a aquel vídeo en el que un abuelo y su nieto se emocionaban juntos después de que el Málaga consiguiera la permanencia en aquel partido ante el Real Madrid en 2010, justo antes del desembarco del jeque.

"El fútbol es pasión, no es dinero, no es corrupción. El fútbol es del pueblo pobre y no del corrupto rico. #OdioEternoAlFútbolModerno", escribía en su cuenta el Frente Bokerón. Son algunas de las reacciones simbólicas entre el malaguismo ante la intención de los clubes grandes en su intento de independizarse para aumentar sus beneficios.

