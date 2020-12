Manolo Gaspar, en 25 frases

1. "La situación no me da vértigo, vivimos el día a día y tenemos los pies en el suelo"

2. "Es difícil no ilusionarse porque también el rendimiento se alimenta de la ilusión"

3. "Pellicer y yo acabamos contrato en junio, seguro que nos sentaremos pronto a hablar

4. "Mi renovación no me quita el sueño, intento seguir planificando como si fuera a estar aquí toda mi vida"

5. "El administrador ha vivido en primera persona muchos momentos complicados que no han trascendido"

6. "Nos han puesto muchísimos palos en las ruedas, más de los que se puede imaginar nadie"

7. "Ahora somos creíbles. La transparencia y la credibilidad es un arma súper potente y creo que la tenemos"

8. "La Cueva sigue trabajando a toda máquina. Una parte importante del trabajo del Málaga es intentar llegar antes que los demás"

9. "El Málaga, con la situación económica que tiene, una de las herramientas principales es anticiparse al resto"

10. "La implicación de los chavales con el club es increíble, chicos con la cabeza bien amueblada. No tienen prisa"

11. "¿Lo de besar el escudo? Es verdad que muchos jugadores lo hacen pero a estos les sale del corazón"

12. "Los canteranos están muy unidos, van a todos lados juntos, por el aeropuerto parecen patitos y entre todos se ayudan. Ojalá el Málaga se nutra durante muchísimos años"

13. "A todo jugador que ha estado en el Málaga se le sigue haciendo un seguimiento. Eso es una norma"

14. "Yo se lo digo al vestuario, que me encantaría jugar en este equipo"

15. "Nosotros a Rahmani ya le conocemos desde hace mucho tiempo. Lo vimos en Segunda B muchísimos partidos. No hay posibilidad de que se vaya, eso es intocable. No ha venido nadie a preguntar por él ni por algún otro"

16. "A Pablo Chavarría lo conocía en lo deportivo mucho, pero personalmente creo que hemos dado con un tipo increíble. Viendo lo que nos da, creo que es mejor que Blanco Leschuk"

17. (Sobre el equipo) "Lo que me sorprende es cómo se han cohesionado tan rápido"

18. "Creo que el Málaga está siendo muy perjudicado con los arbitrajes, la verdad. Lo que pasa es que no levantamos la voz.

19. "No me está gustando la utilidad que le están dando al VAR. Se han quitado muchas cosas del fútbol que lo están descafeinando".

20. "¡Y la gente no me da la enhorabuena, me da las gracias! Y yo voy y les digo: ‘¿Cómo que las gracias, si es mi trabajo?’"

21. "Me paran más que de jugador, es increíble"

22. "Sé que el mismo que hoy me da las gracias, mañana me está matando y me está esperando en la puerta"

23. "No pienso en otra cosa que no sea seguir aquí y continuar creciendo con el club".

24. "Me jodería mucho que algunos jugadores se fueran sin ver La Rosaleda a reventar y ganando partidos".

25. "Con Ramón estamos súper tranquilos porque además el chaval se siente muy identificado con nosotros y no quiere moverse"