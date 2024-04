Manu García, portero del Murcia: "El Málaga es muy parecido a nosotros"

Manu García atendió a los medios de comunicación para hablar del próximo partido entre el Málaga y el Real Murcia en el estadio de La Rosaleda: "Creo que el Málaga es muy similar a nosotros, es un bloque muy férreo, muy duro. Que a lo mejor no es tan atractivo, pero eso no quiere decir que el equipo no esté trabajado. Al revés, todo lo contrario. Nos vamos a encontrar a dos equipos muy trabajados que va a ser difícil hincarnos el hueso el uno al otro. Un partido bastante bonito, y a la vez complicado. Es cierto que eso no es tan atractivo a nivel futbolístico, lo que atrae son los goles. Lo tenía muy claro desde el principio, esto cuesta un trabajo y se está viendo que no me equivocaba en ese sentido”.

El portero espera poder disfrutar de un gran ambiente: "Es un partido bastante bonito, el contexto es el ideal, un estadio de Primera División, una afición que va a llenar el campo y nosotros que también vamos a llevar un desplazamiento bastante importante. El contexto es el ideal para sentirse futbolista de máximo nivel. Tanto ellos como nosotros nos jugamos muchos y nosotros vamos con la mayor de las ilusiones para intentar hacerlo lo mejor posible y ganar el partido que nos daría otro chute de moral bastante importante. Lo más importante es disfrutarlo. Estamos en el tramo final de la temporada, aquí hemos tenido mucha gente de mucha gente, de mucha exigencia. A veces no ha salido bien y al principio parece una desgracia, pero después te hace curtirte y te hace saber dominar esos ambientes. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer y llevar el partido a donde nosotros somos mejores que ellos e intentar sacar los 3 puntos. Y también disfrutarlo, ambientes así no se dan todos los días”.

Mejor momento del Murcia

"Creo que sí. Los resultados siempre marcan mucho, porque si lo haces muy bien pero no ganas no vale para nada. Los resultados están saliendo bien. Los jugadores estamos subiendo mucho el nivel. Hay 4 o 5 jugadores que están en su máximo nivel que eso ayuda mucho. Sobre todo, era saber lo que hacíamos bien y asumirlo, sea más bonito o más feo. Somos un equipo rocoso, que defiende bien en bloque bajo y sabe salir a la contra. Eso no hay que saberlo, hay que interiorizarlo y llevarlo a cabo. Y creo que lo estamos haciendo últimamente”, confesó.