Marbella FC-Málaga CF: El verde empieza a hablar (19:30)

Más información Fichajes Málaga CF: Adrián Pereda ya está a las órdenes de Pellicer

El José Burgos Quintana de Coín (19:30 horas, 101TV) es el escenario del partido de pretemporada entre el Marbella y el Málaga, primera prueba con ojos externos de los dos equipos, a los que la pasada temporada separaban tres categorías; ahora sólo una tras el ascenso a Segunda RFEF de los blanquillos y el descenso de los capitalinos a Primera RFEF. No hace tanto que se imaginaba un duelo en Segunda División entre los dos equipos con la nueva propiedad marbellí, pero de jugar una fase de ascenso en casa sin éxito pasaron a descender dos categorías directamente con la reestructuración. Sacaron la cabeza con el ascenso de hace un par de meses tras ser brillantes campeones.

Es un Málaga prácticamente nuevo después del aquelarre obligado por la rescisión masiva tras el descenso. Se mantienen canteranos y Genaro más el entrenador, Sergio Pellicer, que tiene una hercúlea tarea. Seis refuerzos (Herrero, ex marbellí, Gabilondo, Galilea, Juanpe, Sangalli y Dioni) pero hacen falta otros tantos más para construir un bloque sólido. Es necesario que los canteranos den un paso adelante, pero antes hay que terminar de rodearlos de jugadores expertos y también pujantes. Es una categoría la Primera RFEF en la que hacen falta piernas y pulmones pero también distinción a balón parado y ciertas coordenadas que sólo los experimentados pueden dar. Se estrenarán las nuevas camisetas y, en cualquier caso, siempre hay ganas de ver a los equipos aunque queden aún cinco semanas para el inicio de Primera RFEF (26-27 de agosto)

Una semana más tardará en debutar el Marbella en Segunda RFEF (2-3 de septiembre en un duelo ante el UCAM). Ha habido cambios en el banquillo. Emilio Fajardo se fue al Real Jaén, equipo al que se derrocó en el tramo final para obtener el ascenso directo. Ha venido Fran Beltrán, que en la última temporada ha dirigido al Juvenil B del Real Madrid y que tendrá a De Lerma como segundo entrenador, en transición desde el campo al banco. Beltrán viene avalado por Best of You, la empresa de representación que lleva las riendas del club. Hay planes de expansión, estadio nuevo... Pero todo está vinculado al que el proyecto deportivo tire para arriba. Esteban Granero es el jefe en los despachos. El ex jugador, llegado como refuerzo estrella, experimentó en ese descenso cuando llegó para subir al fútbol profesional y habla bien de él que no se marchara.

Sigue un núcleo importante de jugadores como los metas Lejárraga y Tejero, los zagueros Álvarez (canterano y protagonista de la campaña de abonados), Carrasco y Fran Moreno y los medios Julio Delgado, Aitor Puñal, el canterano Juanpe, Gato, Awusi o Caballero.

Se marcharon dos delanteros importantes, básicos en el ascenso, como Dago (al Alcoyano en Primera RFEF) y Agus Alonso. Luka Kameni, hijo de Carlos, espera su oportunidad acabada la etapa juvenil, como Jonathan o Antonio. Llegó Víctor Vázquez al Marbella desde El Palo; Carrascal juega de central y mediocentro y viene del Sanluqueño, y los extremos Ernest Ohemeng y Utrilla, llegado desde Antequera.