Marcelino Torrontegui, 20 años cuidando del Málaga

"Tal día como hoy acabé el Tour de Francia...". Y el resto es historia. La que ha escrito el mítico Marcelino Torrontegui estas dos últimas décadas en el Málaga Club de Fútbol. Torron es más que un masajista, es en sí mismo un lugar de encuentro, un hombro, una sonrisa cómplice, un aviso a tiempo. Por sus manos han pasado generaciones y generaciones de futbolistas. De aquí y de allá.

Dos décadas, coincidentes con el esplendor de este Málaga. Ascensos, descensos, Intertoto, UEFA, Champions. Todo lo ha vivido en primera persona, siempre alerta cuando era necesario, saltando como un resorte del banquillo para ejercer sus funciones en cualquier encuentro o para ser el primero en celebrar un gol.

Pero aunque el fútbol y el Málaga estén en su corazón, no puede desligarse de su historia con las dos ruedas. Torrontegui y ciclismo son sinónimos. Muchos años con la selección española, muchos Juegos Olímpicos, muchas leyendas como Indurain o Tony Rominger, que en alguna que otra ocasión han acudido a verle. No es extraño que tenga las visitas más ilustres en cualquier pretemporada o viaje del equipo.

Patrón de Candás, está absolutamente malagueñizado, con sus hijos creciendo con el deporte en vena, del fútbol a la natación. Pura herencia. "Yo soy de Málaga ya. Tantos años, tantas experiencias, tantas cosas vividas… Málaga me ha dado dos hijos, muchas vivencias y mucha experiencia, ya soy uno más", dijo para los medios del club, que le han hecho su particular homenaje por tan señalada fecha.

Es divertido a la par que interesante verle subido en una bicicleta recordando su llegada: "Yo estaba en el equipo Polti con Richard Virenque e Ivan Gotti. Me llamaron para echarles una mano, cogí un avión, fui a Toulouse, me fueron a recoger al aeropuerto y ahí empezó mi periplo en el Málaga. Tenía contrato con el equipo italiano. Era una aventura, aquí llegué, aquí me quedé y aquí estoy".

Se ve en el Málaga "otros diez años", alcanzando los 30. Energía y pasión no le faltan en el día a día. "Un 26 de julio de 1999, después de terminar un Tour de Francia, aterricé en esta maravillosa tierra que es Málaga. Se cumplen 20 años desde que llegué a la ciudad y este gran club, del que me siento orgulloso de pertenecer. Gracias Málaga por haberme convertido en uno malagueño más. Y gracias al Málaga por permitirme vivir los mejores momentos de mi trayectoria profesional", escribió el propio Torrontegui en Twitter.