Matos y Yanis cumplen ciclo de tarjetas y Jozabed y Jairo se retiran con molestias

Dos bajas tendrá el Málaga por acumulación de amonestaciones el próximo martes ante el Almería. José Joaquín Matos y Yanis Rahmani vieron la tarjeta amarilla que les hace cumplir ciclo. En esta semana intensa de partidos, Pellicer tendrá que hacer rotaciones de manera obligadas y estas ausencias dificultarán.

En el caso de Yanis Rahmani, el jugador francoargelino no iba a jugar de todas formas ante el cuadro almeriense porque no podía hacerlo al estar en el contrato de cesión desde los Juegos del Mediterráneo que no podría jugar en los dos encuentros que enfrentaran a los dos equipos. Así que protestó de manera ostensible en un lance en el tramo final del partido y el colegiado le mostró la amonestación. Afrontará, de esta manera, el tramo final de la temporada limpio de tarjetas amarillas. En esta jornada cumplió sanción por el mismo hecho Joaquín Muñoz.

En el tramo final del partido se retiró lesionado Jozabed, autor del gol del empate, con molestias en el abductor. A expensas de pruebas, puede ser otra baja importante. Igualmente, Jairo acabó con calambres, en el gemelo. Según el parte médico del club, "Jozabed tiene una sobrecarga adductor derecho y Jairo una sobrecarga gemelo derecho. Alcance leve, pendiente de evolución ambos".