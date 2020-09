Matos: "Muy pocos jugadores le dicen que no al Málaga"

José Joaquín Matos llegó, se entrenó y debutó pocas horas después en Castellón con el Málaga. El lateral zurdo sevillano ocupó un puesto en el que había un boquete en la configuración de plantilla y entró rápidamente en los planes de Pellicer. Después de un año lesionado, el jugador cedido por el Cádiz ofreció un buen rendimiento, que repitió con la asistencia del gol a Cristian Rodríguez en el segundo duelo, ante el Alcorcón.

Matos, que aún no fue presentado oficialmente, estuvo en los micrófonos de Cope Málaga y aseguró que "el equipo tiene hambre, quiere, cuando tenga que defender defenderá y cuando tenga la opción atacará. Después de un año, quería estar ahí en el césped. Fue un año atípico por la lesión, gracias a Dios todo salió bien. Como se coge ritmo es en los partidos. Ojalá pueda jugar muchos partidos, voy a trabajar como uno más. Tengo que sentirme futbolista otra vez y tengo que trabajar", explicaba el sevillano.

"Tú miras y todo lo que un jugador quiere lo tiene el Málaga. Buen estadio, un club histórico, gran afición... Se vive mucho el fútbol, es una ciudad envidiable, lo tiene todo, buen clima... De todos los futbolistas que se les ofrezca venir al Málaga muy pocos lo rechazan. Aquí hay algo más que el dinero, es estar a gusto en un sitio, es saber lo que representas. Ha estado en Primera, jugó la Champions, la afición es de las mejores...", razonaba Matos los motivos por los que decidió escoger la oferta malaguista."Los chavales tienen muchas ganas, el grupo va a ser un año muy bonito, la gente quiere. Independientemente de la situación del club, tanto la gente del ERE como nosotros estamos trabajando muy bien. Cuando firmé hablé con Manolo Gaspar. Los canteranos tienen una oportunidad muy grande. Yo he sido canterano del Sevilla y, viendo lo que está pasando aquí ahora, pensaba que ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. Lo daría todo, puedes debutar en Segunda con el primer equipo del Málaga después de años ahí abajo. Esto hoy en día es muy complicado. Los chavales están trabajando muy bien, aportan mucho. Ellos nos ayudan y nosotros a ellos", decía Matos sobre la posibilidad que tienen los jóvenes.

Habló Matos de otros temas:

ERE

"Lo dije y me reitero. No es una situación fácil, pero me sorprende que jugadores en una situación tan complicada como la que están entrenen como lo hacen. Dice mucho de ellos. Necesitamos la ayuda de todos. Es de admirar. Cuando hay una plantilla corta, que por la circunstancia que hay no puede firmar, la ayuda de todos es importante. El otro día vimos a jugadores en el ERE darlo todo en Castellón. Entiendo al jugador, que es una cosa que ha firmado y tiene en el contrato. Y también al club que o lo hace o desaparece. Lo mejor sería un acuerdo, ya se hará lo que sea".

Categoría

"He vivido muchos partidos en Segunda y al final es muy impredecible. Sabemos que nuestros objetivo es los 50 puntos, pero podemos hacer cosas interesantes. La ciudad y la afición se merece todo. Son partidos muy igualados, la estrategia manda mucho. El Espanyol con el equipazo que tiene es favorito, pero es difícil hacer cábalas".

Defensa de 4 o 5

"Yo ahora mismo juego hasta de portero, lo que haga falta. Es importante que el equipo tenga varios sistemas para adaptarnos. Me puedo incorporar al ataque y tengo recorrido, pero me falta el ritmo que necesito. A base de partidos, si Dios quiere, lo tendré. Tenía un referente que me reflejo mucho en él, que era David Castedo, lateral izquierdo del Sevilla. Se llevan jugadores con recorrido ahora. Prefiero incorporarme tres veces bien y no 10 que no sacan nada".

Pellicer

"El mister es claro, cercano, te lo dice todo claro. Él tuvo la misma lesión que yo y era lateral también. Lo que más me llama la atención es que transmite mucha tranquilidad. Esa manera de ser tan cercana hace salir al campo calmado".