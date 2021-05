Al "feliz" Matos le ha sabido a poco un año en el Málaga CF y quiere más

José Joaquín Matos llegó a Málaga para volver a sentirse jugador y lo ha conseguido. El lateral izquierdo, cedido por el Cadiz, a pesar de los problemas con las lesiones, ha cuajado una buena temporada, sobre todo dejando muy buen sabor de boca en la segunda vuelta. Insiste en que le encantaría seguir por más tiempo defendiendo la blanquiazul, otro al que le ha calado Málaga.

"Necesitaba un año con tranquilidad, volver a sentirme futbolista, a gusto en un sitio, querido e importante dentro de un grupo. Lo más importante es un grupo y las personas, y si no hubiera sido por eso no lo hubiéramos conseguido. Hemos hecho una familia. Da gusto ir a entrenar con estos compañeros y con este cuerpo técnico. He vuelto a ser feliz y a disfrutar del fútbol. Llevaba unos años que no me encontraba feliz. Y este año ha sido un punto de inflexión", contó en una entrevista en 7TV.

"Estaré eternamente agradecido al Málaga, porque no es fácil contratar a un jugador después de estar lesionado, de no jugar, porque para ellos entiendo que todo eran dudas. Confiaron en mí, hablaron conmigo, confiaron en mi palabra y gracias a Dios todo va a ir bien. Me queda un año más de contrato en Cádiz. Cuando acabe la semana me reuniré con mi representante. Manolo sabe que estoy aquí encantado, ya es su decisión", añadió.

"Si aquí me quieren para el año que viene todo se hablará, pero también es verdad que pertenezco al Cádiz y debo sentarme a negociar a ver qué quieren. Yo lo que sea mejor para mí y para el club. Ahora mismo no hay mucho más. Manolo sabe que he dado todo lo que tengo y que puedo dar más. El nuevo míster ya decidirá si quiere que siga, pero mi contrato es con el Cádiz y antes tengo que resolver las cosas con el Cádiz”, finalizó sobre su futuro.