Mercado Málaga CF: Cristian Gutiérrez, certeza y duda

En una temporada 2022/23 horripilante y para olvidar, Cristian Gutiérrez fue una de las pocas noticias positivas que tuvo el Málaga CF en meses de penar y sufrimientos. El zurdo marbellí llegó a estas alturas al cuadro blanquiazul tras salir del Recreativo Granada, en Segunda RFEF. Después de que Pepe Mel lo hiciera debutar y tener algo de continuidad, fue Sergio Pellicer quien lo acabó reconvirtiendo a lateral izquierdo, posición en la que ha lucido en Segunda División y que ha despertado interés de algunos clubes. Al jugar 10 partidos como profesional en Segunda se le renovó automáticamente hasta 2026 con una cláusula de tres millones de euros. A ella se remite el Málaga cuando se han interesado por él algunos clubes de Primera y Segunda.

La idea del Málaga es que Cristian sea el lateral izquierdo titular en Primera RFEF. Se le considera un activo que no hay que malvender. Al menos una cantidad de siete cifras se querría sacar. No hay ninguna proposición que se le acerque en estos momentos. Los agentes del jugador pretenden sacarle del Málaga para que juegue en Primera o Segunda, pero ahora mismo no hay visos de que prospere. Según As, el Málaga ni ha contemplado un tanteo de 500.000 euros. Quedan, eso sí, dos meses por delante de mercado que siempre pueden deparar sorpresas por necesidades de equipos.

Cristian, que ya deja de ser sub 23 esta temporada y que será miembro a tiempo completo del primer equipo, comenzará a trabajar el próximo lunes con sus compañeros de equipo, está citado con el resto para comenzar las pruebas de esfuerzo y las analíticas. Hace un año comenzaba en Tercera RFEF tras salir de Segunda RFEF. Y ahora está en Primera RFEF tras haber jugado casi una treintena de partidos en Segunda. Estabilizar su rendimiento seguro que le proyectaría para arriba, sea en el Málaga o en otro club pujante.