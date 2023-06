Mercado Málaga CF: Juande, Ramón y Genaro, tres piezas para el esqueleto

Cuatro jugadores no tenían en su contrato una rescisión en caso de descenso con el Málaga CF. Uno de ellos, Manolo Reina, saldrá vía ERE o por negociación. Y los otros tres (Genaro, Juande y Ramón) seguirán, según la versión del club. Los canteranos no tenían 100% seguro en la cabeza que fuera lo mejor, pero conforme pasa el tiempo se ve con mejores ojos. El sevillano, señalado por la grada, está dispuesto a revertir una situación nada agradable. Pero tiene personalidad y el club le considera válido por precio y por profesionalidad.

"Juande y Ramón tienen contrato y van a seguir. Queremos que estos dos chicos, que han demostrado capacidad para estar en el Málaga, sigan, contar con ellos", afirmaba Loren sobre los canteranos en Área Malaguista de 101TV: "Hay que pasar un tránsito económico, pero lo que traslado al club es que tenemos que ser capaces de sujetar a esta gente, porque creo en ellos y es la viabilidad del club. Todos tenemos que tener un poco de paciencia y apostar por el Málaga en este momento. ¿Que el jugador no quiere renovar? Ya veremos en el tránsito de año qué situación se da. Contamos con ellos, vamos a intentar conseguir que piensen que lo mejor es seguir en el Málaga".

En el caso de Genaro, Loren apuntaba que "se han vivido en el Málaga situaciones no agradables para un futbolista o un club. Que su afición pite a un jugador, como parece que sucedió con Genaro, no es una situación agradable ni para ellos ni para el club. La decisión para contar con Genaro, a pesar de que el entrenador y todos sabemos lo que ha ocurrido, es porque pensamos que es un jugador que puede aportar cosas al Málaga. Entre todos tenemos que intentar que revierta esta situación. Depende de él, yo he hablado con él. En el mundo del fútbol ya sabemos que estar arriba o abajo cambia rápido y depende mucho de lo que hagas. Él es consciente de errores que ha cometido, pero ¿quién no los ha hecho cuando eres futbolista? Hay que arroparle, pero depende de su rendimiento que cambie", sentenciaba Loren.