Merecido homenaje a Miguel Zambrana en San Pedro de Alcántara

Miguel Zambrana lleva más de 30 años siendo uno de los utilleros del Málaga Club de Fútbol. En la noche de ayer recibió un más que merecido homenaje por su labor y servicio en la entidad por parte de la Peña Malaguista de San Pedro de Alcántara, que celebraba su 15º aniversario.

Media vida defendiendo los colores blanquiazules a su manera, desde dentro, en los vestuarios. Es uno de Los Pichitas, junto a Juan Carlos Salcedo. “Nunca he sido protagonista, siempre he estado en un segundo o tercer plano, pero es un orgullo y una satisfacción”, señaló Zambrana, agradecido y emocionado por el reconocimiento de los peñistas.

Zambrana, además de estar arropado por toda su familia, tuvo el calor de Francisco Martín Aguilar, consejero consultivo de la entidad y el ex blanquiazuil Juan José Almagro, que destacó sobre el utillero que es "una persona importantísima para el club, y cualquier jugador que me esté escuchando me va a dar la razón".