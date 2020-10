Monchi: "Manolo me recuerda mucho a mis inicios como director deportivo del Sevilla"

En su presencia en el programa Área Malaguista de 101TV, Manolo Gaspar tuvo una sorpresa con el encuentro con el referente de los directores deportivos a nivel mundial, Ramón Rodríguez Verdejo. Monchi, al que el paleño considera un modelo de comportamiento, entró desde Londres, donde el Sevilla juega este martes con el Chelsea en partido de Champions.

"Darle la enhorabuena a Manolo y al malaguista por el inicio del campeonato y ojalá la temporada vaya todo lo bien que deseáis y podáis cumplir los objetivos planteados", decía el de San Fernando en referencia al inicio de campaña: "No tengo que ser ejemplo de nada. Intento trabajar para mi club, para el Sevilla, de la mejor manera posible, aplicando una metodología que hemos ido cultivando durante muchos años, cometiendo muchos errores, intentando aprender de esos errores. Siempre es una motivación y un empuje más para seguir trabajando y seguir creciendo que profesionales como Manolo o algunos otros tengan como referencia al Sevilla".

Este verano se cerró una operación con Málaga y Sevilla, la cesión de Juan Soriano, que justamente debutó este domingo. "Se unían los intereses y cuando se unen es muy fácil llegar a acuerdos. Nos interesaba que Juan (Soriano) siguiera creciendo en un club con la exigencia del Málaga y el Málaga estaba interesado en Juan. Dejamos aparcado el tema económico y veíamos que era una plaza idónea para Juan. Además, él es un chico crecido en nuestra cantera desde pequeño y quería ir al Málaga, con lo cual se daba todo para que la operación se hiciera", reconocía Monchi.

"Manolo me recuerda mucho a mis inicios. Empecé estando el equipo en Segunda División, igual que está el Málaga actualmente, y me veo un poco reflejado en Manolo", recordaba el ahora reputadísimo director deportivo sobre sus inicios en el cargo dos décadas atrás: "Él tiene también un aval que yo tenía más allá del trabajo. Él tiene una marca, que más allá de la categoría en la que estés es una marca que te va a ayudar. Por ciudad, por afición, por estadio, porque es un proyecto que seguro que a medio y largo plazo saldrá adelante, pues te sirve. Estábamos en unas condiciones muy difíciles, pero cuando llamaba a una puerta y decía soy el director deportivo del Sevilla, la gente te escuchaba. Y eso es una ventaja que hay que saber aprovechar y que seguro que Manolo lo está haciendo. A partir de ahí, ojalá a partir de ahí las cosas salgan como a nosotros. Me alegraría mucho por el malaguista y por Manolo. Suerte para el Málaga y ojalá el año que viene nos veamos todos en Primera".

"Agradecerle a Monchi las facilidades que me puso con Juan Soriano. Ya se lo dije personalmente. Fue mi profesor en el curso de director deportivo y la verdad es que el modelo de trabajo suyo da resultados y es lógico que el resto de los que estamos en el mundillo veamos un ejemplo a seguir, cada uno en su cilindrada y con sus condiciones. Para mí es un lujo saludarle y darle las gracias por su ayuda y por su predisposición para facilitarme el trabajo", decía el paleño, que recalcó que "confío cien por cien en lo que dice Monchi. Confío en el trabajo. Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pueden salir las cosas o no, pero cuando te avala el trabajo y haces las cosas con sentido, con criterio y mirando por la entidad, las cosas pueden salir bien. Monchi es el número uno porque lo dicen su trabajo y los resultados. No es lo mismo firmar por el Pedregalejo que firmar por el Málaga y eso tienes que saber utilizarlo. Tienes que saber por qué puerta entrar. Ha sido un mercado con muchas dificultades. Hay que intentar saber manejarlo todo para llegar a tiempo y con los resultados que quieres".