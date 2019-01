Mula: "Lo peor ha pasado"

El Málaga visita este sábado al Tenerife, un encuentro que por muchos motivos será especial para Álex Mula. El canterano blanquiazul jugó cedido la segunda mitad de la temporada en el cuadro insular, se lesionó en el encuentro de la primera vuelta ante el Tenerife y ahora vuelve a estar disponible para Muñiz. “Son casualidades. Estoy con el equipo y me siento cada vez con mejores sensaciones. Si pudiera volver contra el Tenerife sería mejor, pero si toca esperar no pasada nada”, explicó el catalán en rueda de prensa.

Cuatro meses apartado de los terrenos de juego son muchos y Mula confesó la parte más dura de estar alejado de la dinámica del equipo: “Intenté llevarlo con tranquilidad, aunque es verdad que al principio te agobias. En el momento que te ves con el equipo cambia todo. Lo peor ha pasado”. Una lesión que se complicó más de la cuenta y de las 8 semanas esperadas en un principio, se alargó a una vuelta del campeonato liguero. “Ha sido todo bastante largo, nadie se esperaba esto. Ya está superado todo que es lo importantes y puedo estar con el equipo”, se congratuló el cantera malaguista.

Partido ante el Tenerife

“Es un campo bastante difícil. Cuando encadenan un par de victorias se vienen arriba y va a ser un partido complicado. Si vamos allí con necesidad de ganar, nos va a costar”, explicó Mula sobre el partido que le espera al Málaga en el Heliodoro Rodríguez López. Por otro lado, dio su visión sobre la situación que atraviesa el cuadro malaguista: “El equipo ha entendido la categoría. Hay que tener regularidad y hay que hacer las cosas bien. Estamos segundos, unidos y haciendo un gran trabajo”. Mula quiso quitar la presión de ser candidato al Málaga: “Vamos partido a partido e intentar sacar los tres puntos el sábado. Los rivales son todos complicados y cualquier equipo te puede ganar, hay que estar al 100%. Está todo muy igualado por arriba. Vamos a intentar seguir ganando cada jornada para estar en la zona alta”.

Vuelta a los terrenos de juego

Mula no se olvida del Atlético Malagueño, del que aseguró está jugando buenos partidos. “Es una situación complicada, la están afrontando con muchas ganas. Lo están pasando mal y es una situación difícil de la que quieren salir lo antes posible. Los partidos son buenos, pero los resultados no están acompañando”, analizó sobre el filial. Ante su condición de jugador con ficha del filial, Mula fue cuestionado sobre si se reincorporará a los terrenos de juego con el equipo de Manolo Sanlúcar: “Soy jugador del primer equipo y me recupero aquí. Si tengo que jugar minutos se decidirá, pero no se ha hablado nada”. Por último, destacó la competencia que hay en los puestos de banda: “Sí, somos los mas números en el equipo. Viene bien para exigirnos más y demostrarle al míster que podemos estar en el once. Él nos dice que si trabajamos, nos va a dar la oportunidad de jugar”.