Mundial 2030: El alcalde De la Torre dice que "Málaga tiene los proyectos hechos para todo lo que se nos pide"

Vienen meses, años, de efervescencia en el balompié español por la elección de España, al alimón con Portugal y Marruecos, más el prefacio en Paraguay, Uruguay y Argentina para el Mundial de 2030. Málaga tiene muchos pronunciamientos para ser una de las sedes de España, que asumirá el grueso de las sedes. La idea es hacer las obras aunque no sea elegida Málaga, aunque es una inversión muy alta (hasta 110 millones de euros).

El alcalde, Francisco de la Torre, estuvo en los micrófonos de El Partidazo de la Cope para hablar de las posibilidades de la capital costasoleña. El potencial hostelero y de conexiones es muy alto y hay muchas opciones, aunque no hay seguridad 100% aún. "Por supuesto que sí, haremos todo lo posible, no sólo por lo que pueda hacer yo desde el Ayuntamiento. El estadio es propiedad también de Diputación y Junta de Andalucía, desde el punto de vista de la propiedad. El club también empujará. Tenemos proyectos hechos para canalizar todo lo que se nos pide, las 40.000 plazas al menos de espectadores confortablemente instalados. Tenemos la sensación, desde la humildad que siempre hay que tener en estos temas porque no hay que sacar pecho porque sí, de que el área metropolitana de Málaga suma un millón y medio de habitantes, somos una ciudad y una provincia muy cosmopolita. Vengan los equipos que vengan hay población de esos países seguro aquí, más los malagueños, que son una afición extraordinaria. Tenemos el tercer aeropuerto de la península, con una conectividad con 150 destinos en el mundo, la mayor parte europeos, también con Marruecos si ayuda a la negociación que se plantea", reseñaba el alcalde.

Actualmente son 30.000 espectadores de capacidad y hay que aumentar de manera considerable la capacidad. "Esas son las cifras, entre 70 y 110 millones de euros, desde hace unos meses está ya hecho el estudio, desde que estaba la idea de hacer el Mundial, primero con Portugal y después con Marruecos. Se pone en marcha en la medida que se ha definido así. En Andalucía hay nueve millones de habitantes, Sevilla está segura pero hay ciudades como Granada o Córdoba, con cercanía y conectividad, que podrían estar por el peso demográfico de nuestra región. Estimo que Málaga tiene unas conexiones que deben ser consideradas, sea por el Gobierno o la Federación para ser una de las ciudades con más asistencia de público y con satisfacción por parte de las selecciones, ser hospitalarios", ahondaba De la Torre, que está al tanto de los contactos a alto nivel que se producen: "Sé que ha habido reuniones donde han estado representantes nuestros, en coordinación con administraciones. Se ha presentado una documentación muy completa. Nadie nos ha dicho "tranquilos, que está Málaga", pero creemos que hay unas condiciones ideales, con mucho respeto a las demás. No tengo muy claro que deba haber dos sedes, como Madrid, en una misma ciudad aunque entiendo que sean estadios magníficos. Hay una proyección para el país enorme".