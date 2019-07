Munir tiene minutos en el Sudáfrica-Marruecos (0-1)

Munir fue titular en el triunfo de Marruecos sobre Sudáfrica en la jornada final del grupo de D de la Copa de África. Primeros minutos para el meta del Málaga en la competición. El equipo norteafricano venció 1-0 con gol de Boussoufa en el minuto 90 para conseguir el primer puesto del grupo D y acceder a cuartos de final, donde aguarda rival.

Compartió once el portero malaguista con otros dos ex jugadores que vistieron la blanquiazul, Nordin Amrabat y En-Nesyri, habituales titulares en los planes de Hervé Renard. No tuvo demasiado trabajo Munir y el que tuvo lo solventó de manera sobria. La última vez que se había puesto bajo palos fue en el partido contra el Deportivo, en el que un error grosero suyo dilapidó las últimas opciones.