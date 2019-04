El portero del Málaga Munir, pasó por zona mixta tras la derrota de su equipo en Los Cármenes. El guardameta marroquí reconoció que la derrota supuso un duro varapalo para el conjunto blanquiazul, que perdió contra un rival directo en la lucha por el ascenso directo: "Fue una derrota muy dura. Teníamos mucha ilusión y ganas en sacar el partido. Al final, hay que ver la parte positiva, todavía quedan 27 puntos. No hay nada imposible, sabemos que será complicado, y que habrá que dar el máximo y luchar hasta el final. Si Granada pierde y nosotros ganamos en la próxima jornada, recortamos otra vez y nos ponemos igual que antes. Hay opciones y este equipo está trabajando mucho y muy duro".

Munir, además comentó que el gol y la expulsión fueron claves en la derrota: "Fueron dos jarros de agua fría en dos momentos importantes del partido. Además, contra un rival muy complicado, que no encaja muchos goles. Nosotros también sabemos que jugar con el resultado en contra nos cuesta, pero el equipo reaccionó bien y sacó garra. Incluso me atrevería a decir que mejoró tras la expulsión".

Asimismo, en relación a la falta de gol y solidez en ataque, Munir destacó que el Málaga tiene muchas cualidades positivas: "Nuestras características son esas. Encajar poco y aprovechar las oportunidades que tengamos. Se nos están yendo partidos por detalles. Nos está condenando eso, y eso luce ahora más al final de temporada, que nos jugamos el ascenso directo, porque, después, si finalmente entramos en play off, no podemos permitirnos esos fallos".

Por último, el portero blanquiazul comentó el cambio de dinámica que ha sufrido su equipo desde principio de temporada: "No estamos en la misma situación que al comienzo. Ahora los equipos son más complicados. Tenemos que dar nuestra mejor versión, porque es difícil, pero hay que seguir luchando, y si no conseguimos el ascenso directo, intentar llegar lo mejor posible al play off".