"Munir es el número uno"

El guardameta polaco del Málaga Pawel Kieszek compareció en zona mixta, tras volver a la titularidad con la marcha de Munir a su selección, dejando varias frases de las que le caracterizan desde el día de su presentación. "Es importante para el equipo tener dos o tres partidos muy buenos. Todos sabemos que Munir es muy bueno, no soy estúpido, es el número uno en este momento para todos y hay que seguir trabajando", destacó el guardián, ayer, de la portería malaguista.

Sobre el encuentro, Kieszek confesó: "El Albacete juega esta temporada muy bien, trabaja bien, no estaba fácil para nosotros ganar y no lo será para otros equipos. Es un partido más y un pasito más adelante. Estamos muy felices, son tres puntos muy importantes". El guardameta polaco fue cuestionado por la situación del vestuario, a lo que en tono cómico respondió: "El vestuario es blanco y azul, ¿no?". "El penalti estaba a mucha distancia, parecía que podía pararlo pero no", señaló sobre la acción del gol del Albacete. El Málaga con esta victoria ante el Albacete se mantiene una jornada en lo más alto de la clasificación. "Estamos en buena posición, ganamos muchos partidos y lo más importante es seguir trabajando. No espera esto, es lo mejor que podía encontrar con la situación que tenía a 28 de agosto", relató Kieszek.

Por último, destacó la importancia de la afición en el partido: "El público, fantástico. Yo sé que en España es un poco distinto, muchos aficionados aquí cuando se pierden empiezan a decir malo, y aquí lo contrario. Yo preguntaba a otros jugadores, qué pasaba si empezábamos a perder y lo que hemos visto es algo muy bueno".