Muñiz: "Por llevar este escudo o una camiseta Nike no ganas partidos"

El Málaga se volvió a encontrar con un muro en Elche, como hace diez años. Aquella vez rompía una gran racha, esta vez es el primer toque serio, el primer día donde el conjunto blanquiazul no es él mismo. Más allá de puntos o clasificación, Juan Ramón Muñiz le da en sala de prensa la relevancia justa y necesaria. Mira adelante, alaba a su rival y exige tras un día gris.

"Tuvimos enfrente un gran equipo que hizo una muy buena primera parte. Se adelantó cuando era superior, nos encerraba y cuando tuvimos la oportunidad no hubo suerte de hacer el gol. El partido del Elche hay que tenerlo en cuenta y hay que felicitarles. Nos han ganado, lo intentamos hasta el ultimo segundo, en la segunda parte nos volcamos pero hoy no era el día en que teníamos que hacer el gol y al cambio nos encontramos un Elche muy metido en el trabajo, muy intenso, muy fuerte”, analiza el técnico asturiano, que incide en destacar las cualidades del conjunto ilicitano pese a sus últimas derrotas: “Venían con una trayectoria buena en cuanto a partidos, tienen el partido fuera contra el Dépor (4-0) pero en cuanto a intensidad y ritmo siempre me gustó, y no supimos superarles”.

Venía mal el Elche, de ganar el Málaga, pero al final esta categoría es así. “Hay que dar mérito a lo que se hace cada domingo cuando ganas y hemos visto la realidad de la categoría. Cualquiera puede ganar, los partidos son abiertos. En el cero a cero tuvimos un mano a mano que no materializamos, estaban haciendo mejor primera parte y tenemos la ocasión de adelantarnos y no lo hacemos. Ellos aprovechan su momento y es muy difícil remontar”, comenta, y proyecta lo visto para el futuro: “Hay que dar mucho mérito a lo que hicimos y hacer una lectura de lo que va a ser de aquí a final de temporada. Cualquier situación te puede penalizar, hay que estar preparado y hay que afrontar la semana olvidando ya este”.

El mensaje del asturiano es claro y lo copia de su presentación. No se gana por inercia, nombre ni historia: “No podemos desmerecer a los rivales, hay que respetarlos mucho y saber que para ganar un partido aquí hay que dar lo mejor de ti mismo y si no lo das, o no te sale o tienes un equipo así delante se complica mucho más. No hay que desmerecer a nadie. Por haber estado en Primera, por llevar el escudo del Málaga o una camiseta de Nike no ganas partidos, los ganas en los 90 minutos y ahí pasan tres cosas: que te superen, esté igualado o seas superior”.

Trata el técnico de sacar una lectura positiva al palo. “Siempre te vas preocupado incluso cuando ganas, tienes que seguir progresando, no caer en el exceso de optimismo. Hay que tener ilusión, hambre, ambición, pero con los pies en el suelo siempre. ¿Que en un momento determinado te pasa esto? Hay que cogerlo por el lado bueno”, expresa. Da “mucho más mérito al juego que hizo el Elche” y se muestra indiferente ante la posibilidad de perder el liderato: “Lo que no puedes hacer o es muy complicado es ser líder de la jornada 1 a la 42. ¿Cuándo quiero ir líder? En la 42. De momento solo aspiramos a posicionarnos bien, en marzo o abril veremos a qué podemos aspirar y ahí marcaremos nuestro objetivo. Mientras, la tabla es anecdótica”.

“Firmaría que los dos meses siguientes fueran como los dos anteriores, pero es muy complicado. Si volvemos a tener otra rachita de esas tenemos mucho ganado”, añade Muñiz. Y sobre los internacionales, deslucidos ante el Elche, aclara que “se habló con ellos, vinieron sin ningún golpe ni circunstancia que les impidiera ayudar”.