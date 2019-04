Muñiz: "Una final es cuando acaba el partido y te dan un título"

Atendió a los medios de comunicación Juan Ramón Muñiz en la víspera del derbi que el Málaga disputa contra el Granada en Los Cármenes este sábado 6 (18:00, Movistar Partidazo). El técnico asturiano no quiso quitarle importancia al partido, pero matiza el concepto de "final", tan utilizado últimamente.

Lesionados

"Alguno se recupera. La semana ha sido buena en cuanto a trabajo, le han dedicado muchas horas a esa posible recuperación. Hay jugadores con ganas y en disposición. Iván Alejo hizo el entrenamiento a buen ritmo, sin ningún problema. Dani Pacheco tuvo algún problemilla y le está generando alguna molestia. Más que pensar en los que no puedan participar hay que pensar en lo que sí están, tienen muchas ganas, están muy motivados y saben de la importancia. Los que no están a recuperarse porque entramos en ese tramo fundamental que hablábamos, el equipo está compitiendo bien".

Final en Granada

"Llamo una final cuando acaba el partido te dan un título. Partidos importante con un equipo en la misma pelea, que nos lleva un poco de ventaja. No es una final porque quedarían ocho partidos por delante. Sabemos de la importancia, del desplazamiento, que agradecemos, y daremos todo para que vengan contentos. Va a ser un partido igualado, con dos equipos similares. Un partido muy bueno de la categoría donde nos jugamos tres puntos muy importantes".

Importancia del triunfo

"En Granada y cualquier lado, sabiendo de la dificultad. Ya vimos la jornada anterior. Ganar siempre es importante, si lo haces a un rival directo más importante y si lo haces en su casa. Sabemos que un equipo que coja racha de victorias se pone en la parte alta y consigue el objetivo".

Motivación extra

"Hay que controlar esa tensión, esas ganas y saber jugar con ello. Que sea positivo y no lleve a nerviosismo. Las motivaciones hay que saber jugar con ellas. Vamos a tener ocho partidos así, esas situaciones hay que manejarlas. Hay que llegar bien posicionado y tener la tranquilidad suficiente. Hay que saber jugar desde la ilusión y no el nerviosismo. Los detalles, tanto futbolísticos como arbitrales, pueden decidir. Hay que saber manejar todas las situaciones que dé el partido".

Equipos parejos en cifras

"Me habla de que son buenos equipos peleando por un objetivo importante. Somos muy similares en cuanto a todo. Llevamos una regularidad grande, dos equipos a los que los rivales le cuesta superarnos. Los dos equipos han hecho méritos para conseguir objetivos. Hay muchos equipos haciendo muy buena temporada, es una campaña especial. Te dificulta mucho más todo. Llegamos al momento donde estamos colocados y peleamos por el objetivos que pensamos. Hay que unir ganas y cabeza para superar los partidos".

Gol de Blanco Leschuk

"Siempre es bueno que marquen los delanteros, les da un plus y una motivación, algo especial. El delantero vive del gol. No obstante, Gustavo está haciendo una gran temporada aunque no haga gol. Si hace goles está más tranquilo, pero ha demostrado una fortaleza mental importante. Al equipo le aporta tranquilidad porque aporta en otras facetas. Destacamos como equipo no como individualidad".

¿Qué Granada espera?

"El Granada es similar en todo. Me espero un buen equipo, bien plantado, que sabe atacar y defender. Cuando veo los partidos nos veo similares en muchos aspectos. Me espero un partido duro y difícil, quiero cuidar los detalles. El de la primera vuelta se fue así. Veo al equipo muy mentalizado, sabiendo lo que tiene por delante. Lo único que tenemos es el partido de Granada, no hay que pensar lo que hay dentro de dos meses".

El tiempo

"Tenemos ambiente del norte, llueve pero no hace frío. Es bueno porque el campo estará rápido. Se va a haber un buen espectáculo. Agradecemos el apoyo de la afición. Tenemos que exigirnos para devolver el apoyo que hacen con el viaje y en que todos juntos somos mucho más fuertes".

Afición

"Hay mucho aficionado y si tuviéramos la mitad de las entradas nos faltarían más. Están ilusionados, hemos entendido todos que bajar es fácil y subir es muy difícil. Saber lo que va a pasar te va poniendo situaciones todos hemos entendido esa dificultad. Tenemos que hacer que los jugadores se sientan protegidos porque están trabajando muy bien".

Opciones de ascenso tras Granada

"Creo que hablamos de que no es una final por lo que se ve como finales. Gane quien gane va a estar todo más abierto. Si ganamos nosotros se va a apretar muchísimo y vamos a tener refuerzo moral. Si ganan ellos no se va a decidir nada, no sería definitivo porque quedan 27 puntos. Estamos preparados y capacitados para conseguir los tres puntos, lo normal es que sea muy igualado. El partido es muy importante, no es una final porque no acaba la liga. Va a haber tres puntos importantes cada fin de semana, cada punto es vital hasta el 9 de junio. El equipo está peleando por todo, está en una situación de privilegio, yo confío,. Me da confianza absoluta verlos entrenar, no me paro a pensar que se pueda perder. Me gusta ser positivo, lo negativo no lo quiero a mi lado, sólo trae penas".

Golaverage

"Estamos hablando de supuestos...No sé qué va a pasar, no sé cómo estará el partido. Se intentará ganar primero, luego se mirará el número de goles. Luego pensar en todo lo que pueda transcurrir en el encuentro y luego en el futuro. No vamos a valorar esa situación. Vas viendo lo que va sucediendo y luego tomando decisiones".