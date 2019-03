No suele Muñiz salir ante los medios de comunicación a dar grandes titulares. Se suele poner a bucear entre los tópicos y las frases aprendidas para salir del paso a las distintas cuestiones que se le realizan, pero en la previa del trascendental Málaga-Sporting exageró aún más esta cuestión.

"Pensando en el partido más próximo y la importancia que vuelven a tener los puntos. Animados, con optimismo. Viene un equipo que pondrá las cosas muy difíciles. Equipo animado y confiado", fue básicamente la primera respuesta de Muñiz.

Semana rara por las ausencias

"Una cosa muy positiva, cuando tienes bajas, es que los de detrás están muy preparados. Tenemos una plantilla equilibrada, es una ventaja para el entrenador. Cada uno aporta lo mejor cuando sale. Los que entran demuestran que puedes contar con ellos en cualquier momento.

Munir y N'Diaye

"Valoraremos las situaciones que se dan. Cómo es el estado físico de los que vienen y de los que están. Esperaremos al último momento, mañana el último entrenamiento. Los que salgan, preparados para un ritmo alto".

Sistema

"Tenemos las ideas claras, pero esperaremos al último entrenamiento. Trabajaremos los sistemas".

¿Mula o Pacheco por Harper?

Valoramos todas las opciones. Esperando resultados de pruebas y a partir de ahí tomaremos decisiones. Otros pueden aportar lo que está aportando Harper. Si él no puede ser, será otro compañero. La posición está bien cubierta".

Racha Sporting

"Rival que aspira a todo siempre. Ciudad y afición importante alrededor, afluencia masiva al campo, historial grande. Está dentro de los equipos que aspiran a. Llega en un buen momento de resultados, sumando puntos. Misma ilusión que los otros 18 ó 19. Igualado, mucha presión, lo que se espera que va a ser la categoría en estos partidos finales. Va a exigirnos a hacer el mejor partido para poder ganarle".

Presión en lo psicológico

"El caso es llegar a un número de puntos. No ganábamos, pero tampoco se perdía. El empate es el resultado que más se da en esta categoría. Hay que mantener la cabeza fría en estas situaciones. El equipo es fiable y estará peleando hasta el final. No hay que pensar en marzo lo que pueda pasar en junio. Gastar todas las energías en el partido siguiente. No se puede mirar a otros campos".

Afición

"La afición está muy mentalizada, estamos recibiendo un apoyo tremendo dentro y fuera. Ante el Nàstic había mucha gente. Los equipos con apoyo, son más equipo. Es un plus y en La Rosaleda, por suerte, tenemos un ambiente que mete a los rivales en dificultades".

Cifu-Iván Rodríguez

"Cambian muchas situaciones. Aportan mucho pero cada con sus características. Depende de estados de ánimo, situaciones de juego... Compiten a un buen nivel cuando juegan".

Viernes Santo ante el Alcorcón

"Nosotros poco podemos decidir. Eso lo decide LaLiga. El futbol es un negocio y las televisiones tienen mayor peso en cuanto a horario, es peculiar que siempre nos toque a nosotros jugar viernes o lunes".

Diez últimos partidos

"Los equipos que bajan, sobre todo el primer año, empiezan a disputar finales casi desde el primer día. Tienes que mantenerte en la parte alta cuando avanza. Al final tienes que llegar a un mínimo de puntos que te garantizan play off o permanencia. El equipo que ahora enlace una buena racha da un espaldarazo importante. No pensar en los siguientes ni en los diez últimos. Hay que vivir cada partido, no perder energía en cosas que no puedes controlar. A nosotros dentro nos pasó. No soy capaz de ver lo que pasará dentro de cinco semanas. Olvidarse del pasado y del futuro".