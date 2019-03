"Les dejamos vivos en la primera mitad"

Juan Ramón Muñiz intentó transmitir tranquilidad tras la derrota. Es un palo bastante duro caer ante Osasuna, pero el técnico intentó hacer ver el lado positivo, ese gran primer tiempo, de lo mejor de la temporada, antes del derrumbe de la segunda mitad.

“La derrota es dura, ante un rival directo, que estaba por encima. Es dura por cómo se produce. Hicimos una primera parte para sentenciar y nos fuimos ajustados. En el minuto 1 te empatan, en el primer tiro a portería, y en el segundo te hacen el 1-2. A partir de ahí se abre el partido. Hay que levantarse, la competición sigue, tenemos que preparar ya el siguiente partido. El deportista tiene la virtud de levantarse. Todos los objetivos están abiertos”, resumía Muñiz, que decía que “el empate te trastoca. Sales eufórico y te pega un bajón. Aunque el partido no dejó de estar controlado. Tienen el 100% de efectividad hasta el 1-2. Ahí dejamos ya más espacios, activaron a sus jugadores entre líneas. Acabamos con más corazón que cabeza ahí”.

“Es un mazazo el 1-1, tienen un 100% de efectividad en sus dos primeros tiros”

Cuestionado por la poca capacidad de reacción tras el empate, Muñiz explicaba que “te trastoca los planes, es un mazazo en el minuto 1, pero seguía controlado, no al nivel de la primera parte. Fue una primera parte arrolladora, con juego, velocidad, intensidad, de las de verdad, de muy buen equipo. De las mejores que se han hecho en Segunda esta temporada. Ellos tienen 100% de efectividad y te remontan el partido. El problema viene de que les dejamos vivos en la primera parte. Fue el gran problema”, asumía Muñiz.

“Tenemos un buen equilibrio de goles en contra pero nos faltan goles a favor. Tenemos que trabajarlo. Generamos ocasiones, en algún momento entrarán. Me da igual que marque un medio o un punta. Tienes que tener goles. Nos falla un poco esa aportación. Hay que rentabilizar los goles que marcamos. Ayer vemos en los otros partidos 1-0, 1-0, 0-1... Los goles son lo que más falta en la categoría”, proseguía el técnico su análisis.

“Viendo la primera parte, el equipo está metido, sabe lo que se juega y la dificultad de lo que hay. Los rivales saben también aprovechar sus ocasiones, su momento. Tenemos que seguir trabajando. No te puedes venir abajo por una derrota con la primera parte que hemos hecho. Es la mejor que he visto en toda la categoría. ¿Cambios tardíos? No cambién antes porque veía al equipo bien. Todos los jugadores son conscientes de la presión que había, con los enfrentamientos rivales. No hay nadie que no tenga minutos, todos trabajan para aportar. El equipo está preparado para competir bien. Todos”, diseccionaba el técnico asturiano.

“Agradezco el apoyo de la afición, sin el hincha no somos capaces, es más fácil unidos”

Hubo al final algún cántico contra Muñiz, pero el técnico quiso agradecer la asistencia del público:“No oí nada, agradezco el apoyo de la afición. La presencia del aficionado un día así es para agradecer. Sin él no somos capaces. Es más fácil con todos unidos y remando a favor. Lo digo y lo repetiré el último día. El club no es nadie sin la gente. El nombre va por delante. Es el equipo de Málaga, es el aficionado el que da el plus. El equipo creo que ha respondido, en juego y actitud, no creo que haya queja”.

“Cuando un equipo desciende, el huracán funciona desde junio”, decía Muñiz poniendo las luces largas: “Hay que rodearlo y que no afecte. Sabíamos que no era fácil. Nadie pensaba que era pan comido. Hay equipos que lo piensan y les cuesta mantenerse después. La dinámica es buena, estamos arriba, 30 jornadas casi entre los seis primeros, peleando por lo que queríamos. Hay muchas situaciones buenas, no podemos quedarnos con lo malo. Llevábamos ocho partidos sin perder, es difícil superarnos. Ni es todo blanco ni negro. Hay que saber jugar con esa posición. Los equipos que sepan afrontar estas situaciones son los que tienen un poco de ventaja sobre el otro. Es una derrota dura, pero no se acabó nada. Estamos muy vivos, por lo tanto tranquilidad máxima. Pudo irse el aficonado fastidiado por la derrota, pero no lo creo por actitud y juego”.

“Generamos ocasiones, en algún momento entrarán; nos falla un poco esa aportación”

Por último, Muñiz razonaba por qué había dificultades para crear ocasiones tras el 1-2. “Vas en contra en el marcador, hay mucha gente. El Osasuna saca a un central más, defiende como lo haríamos nosotros. Despejas desde tu área los centros. Es más fácil defender y atacar. Acumuló 10 tíos en el área y un punta en velocidad. Hay una acumulación de defensores y 20 tíos en el área, es más complicado”, razonaba.