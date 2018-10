Muñiz: "El Málaga es muy fiable"

Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Juan Ramón López Muñiz se presentó en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda siguiendo esta máxima, puesto que alabó el papel de la afición durante el encuentro. "Antes de empezar quiero agradecer el apoyo de la afición, que nos ha llevado en volandas y ayudado a superar una situación difícil. Le doy las gracias y es vital para conseguir objetivos", fueron las palabras del preparador asturiano. Muñiz analizó el papel de su equipo durante el partido: "El equipo volvió a hacer un partido completo con muchas llegadas, orden y paciencia. La primera parte fue muy buena, pero sin gol. Teníamos el partido encarrilado, pero llegó el momento difícil del gol. Gracias al apoyo de la afición pudimos superarlo y darle la vuelta".

El Málaga es uno de los equipos que mejor cuidan las jugadas a balón parado, el partido de hoy puede dar buena fe de ello. "Tenemos varias situaciones a balón parado, con buenos lanzadores y rematadores. No me acuerdo de cómo fue el primer gol, pero es un balón que hay que estar para aprovecharlo", destacó el técnico del equipo líder de Segunda División. Sobre la competitividad de la categoría, advirtió: "En Segunda hay mucha igualdad y los partido se deciden por pequeños detalles. El equipo es muy fiable y tenemos que disfrutar de esta situación y nunca pararnos. Ahora toca celebrar el partido, ya que fue una victoria de mucho esfuerzo y mañana -por hoy- pensar en el siguiente partido".

El técnico asturiano suele dejar impronta allá por los equipos que pasa, aunque él prefiere huir de las personificaciones y pone el protagonismo en los futbolistas. "El entrenador y el cuerpo técnico somos una parte más. Los que toman decisiones y acciones técnicas son los de adentro. Los que estamos fuera intentamos ayudar, pero el protagonista siempre es el futbolista", destacó el preparador asturiano.

Juan Ramón López Muñiz, que nunca suele destacar a ningún jugador por encima del grupo, destacó todo lo que aporta un jugador como Gustavo Blanco Leschuk en el equipo. "No me gusta individualizar. Sacar a un jugador de todo el esfuerzo que hace la plantilla es injusto. Aunque no hay dudas de que Gustavo es jugador que además de los goles, ayuda en muchas cosas y es muy completo".

El técnico malaguista fue cuestionado sobre si cree que al Málaga, el resto de equipos lo ve como un hueso duro de roer. "Yo me pongo en mi pellejo, cuando me dicen el equipo que viene siempre pienso que es un partido complicado y los rivales pensaran igual. No hay favoritos en ningún partido y para serlo es asimilar que requiere el encuentro en cada situación. El equipo va progresando", fue la contestación de Muñiz. Además, añadió: A estas alturas no pondría a ningún candidato para subir a Primera, no hay favoritos. El año pasado ninguno de los favoritos lo consiguió. No me atrevo a poner favoritos. Si no trabajas no tienes nada que hacer". El camino trazado por Muñiz es muy evidente y no dejará que ningún jugador se desvíe del mismo. Es su fórmula del ascenso.