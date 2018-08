Muñiz: "No hay euforia que valga"

El entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, se mostró satisfecho tras la remontada del Málaga ante el Lugo, que dio la victoria por 1-2 al club blanquiazul en la recta final del partido.

A pesar de este alegre comienzo de la temporada, Muñiz tiene los pies en el suelo y ya piensa en el siguiente partido: "No hay ninguna euforia. Toca prepararse para el siguiente encuentro, ya que hay tres puntos en juego. Habrá momentos para todo. El partido del viernes será igual que el de Lugo". El técnico puso entonces de manifiesto su confianza en la plantilla: "Hemos sido un equipo serio que cuando tenia posibilidades tanto en estrategia como en juego organizado se ha intentado desenvolver. También había ambiente difícil, así que me siento satisfecho".

Muñiz dejó clara la dificultad que suponía jugar contra el equipo local: "Jugamos en un campo difícil y con un muy buen equipo que se encuentra con gol casi nada más empezar el partido. Así que luego costó mucho remontar". Muñiz volvió a recalcar el potencial del Málaga: "El equipo tuvo sus posibilidades y confianza en el trabjo. Todo esto le permitió remontar en lo últimos minutos. Creo que es un ejemplo claro de lo que es jugar en esta categoría, que es difícil. Así que hay que trabajar todos los domingos".

El entrenador también hizo un balance de los aspectos positivos y negativos del encuentro ante el Lugo: "Cuando ganas un partido, hay que coger las cosas positivas, analizarlas y reforzarlas y, en el caso de las malas, además, corregirlas. Es imposible hacer todo bien en un partido. Entonces el equipo creyó en sus cosas positivas. Esto es algo importante, una dificultad que hemos superado y que hemos visto".

Tras las valoraciones generales, Muñiz pasó a mostrar su opinión sobre el trabajo en particular de jugadores como Hicham: "Creo que nos tiene que dar muchas cosas, tiene velocidad, ganas...". Y es que Muñiz asegura que, a la hora de escoger a sus jugadores, no se centra en detalles superfluos: "Cuando hago una convocatoria no miro experiencia ni nacionalidad ni currículum, sino los que esten preparados para competir cada fin de semana". Muñiz concluyó dejando claro que espera lo mejor de todos los jugadores: "El objetivo del entrenador siempre es sacar el mejor rendimiento a su plantilla. Hay que ver quién quiere estar y quien no. No hay problemas si no se quiere. El que quiera mejorar la situación y quiera sumar, podrá estar conmigo y el que no, el club está abierto a una salida".