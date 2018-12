Muñiz: “No se necesitan fichajes”

El Málaga finalizará el 2018 futbolístico el sábado en el Carlos Tartiere (16:00), con el encuentro que les enfrentará al Oviedo. Muñiz hizo balance de la situación que atraviesa el Málaga en la previa del viaje a tierras ovetenses, que tendrá lugar tras entrenar mañana en La Rosaleda. “Será un partido complicado, igualado y ante un buen equipo. Tienen buenos jugadores, no hacen malos encuentros, pero es cierto que en los dos últimos partidos han sufrido derrotas jugando bien”, fue el primer análisis que realizó Muñiz en la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga. El cuadro asturiano no pasa por una buena situación y Anquela, su técnico, se encuentra en la cuerda floja. “Es la carrera del entrenador, hay que asumirlo y toca tener tranquilidad. Las temporadas son largas y difíciles. No sé si afectará, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor trabajo y mantener la intensidad alta. A partir de hay cada equipo tiene sus problemas e intentaremos centrarnos en hacer bien nuestro trabajo”, valoró el entrenador malaguista sobre la situación del Oviedo.

La llegada de las fechas navideñas trae inevitablemente las noticias de fichajes, puesto que el mercado de invierno abrirá el día 1 de enero. Muñiz se mostró bastante contundente ante la cuestión de reforzar la plantilla en esta ventana de fichajes: “Hay una cosa buena, que no se necesitan fichajes. Es un mercado que como entrenador lo afronto con tranquilidad, no tengo desesperación. Hemos demostrado ser un equipo fiable que compite y si viene alguno tiene que ser porque ayude a todos a conseguir el objetivo. No tenemos sufrimiento. Estoy contento porque veo buena voluntad por trabajar y el entrenado cuando ve eso se va tranquilizando.” El preparador asturiano fue cuestionado por nombres propios como la posible llegada del delantero ucraniano Seleznyov: “Sería un grave error comentar algo sobre un jugador que no está aquí, me gusta trabajar con jugadores que tengo”. Además, sobre el interés del Getafe en hacerse con los servicios de Jack Harper confesó: “Tiene contrato, no me preocupa. Las situaciones dependen de nosotros. Es un halago que un equipo de Primera quiera a un delantero nuestro, significa que está haciendo buena temporada”.

La enfermería en el Málaga sigue siendo noticia, aunque de manera positiva, por la buena recuperación que están teniendo sus inquilinos. “Evolucionan bien, sin retrocesos y la recuperación es normal. Estamos contentos con la evolución, con el parón seguirán trabajando para incorporarse rápido para ayudar desde el césped. En la lesión hay soledad, pero les veo ilusionados por volver a participar”, confesó Muñiz. Además, destacó la evolución que está llevan a cabo Luis Hernández: “Sigue la progresión, que ha sido muy rápida y buena. Está a un nivel muy bueno, pero no queremos correr riesgos y aprovecharemos el parón para que siga recuperando. A la vuelta ya estará con el equipo”.

Uno de los nombres propios que salieron en la rueda de prensa fue el de Lacen, que se perfila como el sustituto del sancionado N´Diaye en Oviedo. “Tanto Lacen como Boulahroud tienen las misma opciones de jugar. Ambos demuestran muy buen ritmo de trabajo, están preparados para jugar al mejor nivel posible”, relató Muñiz. Por último y ante las fechas de celebración que se aproximan, Muñiz habló sobre como pasará los días libres de Navidad: “Estaré con mi familia, hay una serie de días que son para ver amigos y seres queridos. Lo intentaremos aprovechar, aunque lo compaginaremos con Málaga ya que mis hijas tienen las amigas aquí”. “Mi deseo para todo el mundo es salud, que es lo que de verdad importa”, finalizó el asturiano.