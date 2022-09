Los fichajes de N'Diaye y Rubén, el fallido de Narváez y las marchas de Roberto, Kevin y Calero

En su comparecencia para valorar cómo había acabado el mercado, la situación del equipo y la confianza en Pablo Guede tuvo peso evidente, pero Manolo Gaspar también habló sobre varias de las operaciones realizadas en este verano: entradas, salidas y frustradas en el último segundo.

Seguramente los nombres más mediáticos sean los de Alfred N'Diaye y Rubén Castro, cada uno llegó en un momento distinto de la planificación. La guinda de N'Diaye fue la sorpresa final, mientras que la llegada de Castro sí fue en tiempo para empezar la pretemporada. "Alfred ds un jugador en el que siempre hemos tenido interés. Él tenía una operación complicada. Él tenía equipo en Primera, pero los tiempos de su rescisión no eran los tiempos de los equipos. Fue una ocasión de mercado. El jugador encajaba y ha sido una operación buena para nosotros", decía Manolo Gaspar, que también valoraba cómo fue la apuesta por Rubén Castro, por el que se apostó pese a sus 41 años: "La opción de Rubén era deportiva primero, de tener garantías de gol. Los jugadores con gol están cotizados. No había renovado con el Cartagena. La llamada es para preguntar cuál es la situación. Rubén quería escuchar al Cartagena pero nuestra llamada le gustó. Le gustó el reto y se movió por ello. La oferta nuestra es inferior. Es un reto personal que él tiene y que quiere conseguir. Entramos en el momento justo para ficharle".

Dos jugadores que la temporada pasada tuvieron casi una treintena de partidos con el primer equipo después de que José Alberto López les diera la oportunidad fueron Roberto y Kevin. Ambos salieron durante el mercado rumbo a Barcelona y Portugal, respectivamente. "Las operaciones las valoramos positivamente", explicaba el director deportivo malaguista: "Tenemos un jugador también como es Loren, que tenemos confianza en él. Que Roberto pudiera tener minutos en el Barcelona era revalorizar un activo nuestro. E ingresamos un dinero que va directo al límite. Kevin vio la oferta con buenos ojos y nos pidió que la valoráramos. Tanto deportiva como económicamente fue favorable. La prima de cesión fue alta. Kevin es un jugador que siempre hemos tenido en cuenta El año se había generado un runrún en torno a su figura en un momento determinado, para mí injustas. Era un buen momento para ponerlo en el mercado. En alguno de los que ha salido el club tiene porcentajes de una futura venta".

La posición de lateral derecho no es profunda en la plantilla actual y hay a quien le extrañó la salida de Iván Calero. Explicó Gaspar el motivo. "Iván es verdad que le quedaba un año, él tenía la necesidad de tener minutos, sentirse importante en un proyecto. Salió a coste cero y consiguió un contrato interesante en Cartagena", cerraba el director deportivo.

Por último, el fichaje que se cayó en las últimas horas, el de Juanjo Narváez, atacante del Zaragoza que acabó en el Valladolid. "Fue una operación que llevábamos mucho tiempo trabajando. Tenía una situación complicada en su club. El jugador quería venir al Málaga. Ya habían posturas cercanas y a última hora entró un club de Primera y no se pudo hacer. Era una operación que era buena, un jugador joven y no pudo ser. La operación iba a adelante y a última hora no se pudo hacer. Es algo bueno para su carrera".