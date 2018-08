N'Diaye: "No soy la estrella, soy un jugador más"

Alfred N’Diaye fue presentado como nuevo jugador del Málaga. Esta vez se eligió el Museo Thyssen, un enclave distinto para un futbolista distinto. Su discurso llena y llega. Humildad por bandera.

“He hablado mucho con la dirección deportiva, me han explicado el proyecto, me ha encantado y por eso he dicho sí, que quiero venir a Málaga. Empezamos a hablar hace dos o tres semanas, el proyecto me encanta, sé que es en Segunda. Pero es bueno”, comentó el jugador, que explicó: “Vengo cedido, daré todo lo posible para ayudar al Málaga a hacer la mejor temporada posible. Claro que quiero quedarme en el futuro, pero primero hay que hacer una buna temporada y después hablar”.

Es curioso que llegue en Segunda con la de veces que el Málaga tocó su puerta… “Sí, hablamos varias veces, pero por cosas del fútbol antes no pude venir, por fin en 2018 firmo aquí, estoy contento. Málaga es un buen equipo de España, es un grande y con historia.”, destacó el pivote, que aclara que su familia ha resultado muy importante para tomar esta decisión.

Maduro, N’Diaye llega con un mensaje ambicioso pero cauto: “Sin presión, sé que el club tiene muchas esperanzas conmigo y la afición también. Pero ahora tengo experiencia, llevo más de diez años como profesional. Daré todo lo posible y en el campo siempre a tope. Soy un jugador como los otros 24, vengo con mi experiencia y para ayudar a mis compañeros. Conozco mis cualidades y vengo con humildad, no soy la estrella del equipo, soy un jugador más”.

Eso sí, viene para jugar desde ya: “He hablado con el entrenador, me ha dado la bienvenida y todo eso. Estoy muy en forma, he jugado el Mundial. Estoy bien y empecé hace dos semanas con Villarreal y he jugado partidos. Estoy para jugar ya desde mañana”.

N’Diaye, además, es talismán. Con dos equipos que ha jugado en Segunda ha logrado ascender (Betis y Wolverhampton). “He hecho dos años en Segunda y he subido los dos. Eran equipos diferentes. Este año es diferente, como el equipo. Hay que hacer la mejor temporada posible y a ver si lo hacemos bien. Ya veremos si podemos mirar más adelante, pero la Segunda es muy complicada y hay que hacer las cosas bien”.

Por otra parte, habló Juan Rodríguez, adjunto a la dirección deportiva y que cubrió el hueco del ausenten Caminero: “Todo el mundo conoce las cualidades que tiene Alfred, tenía muchas ofertas y se ha decantado por nosotros. Hay que disfrutar de él dentro y fuera del campo, todo el mundo sabe que es una persona muy humana, y un jugador polivalente. Aunque diga que no, es líder, sabemos que es un referente, tiene buen trato de balón y vamos a poder disfrutar de su juego, nosotros y toda la afición”.

Juan Rodríguez admitió que “viene en calidad de cedido con opción de compra”.