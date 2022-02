Natxo: "No ha existido el efecto inmediato pero estamos creando algo sólido a corto plazo"

Natxo González compareció este sábado en la previa de esta jornada 29 de Segunda División, entre Málaga CF - Cartagena, donde plasmó cómo llega al equipo tras esta semana larga de entrenamientos en la que pudo preparar a conciencia este partido. No ha logrado ese efecto efervescente a su llegada el vitoriano, pero considera que están "creando algo más sólido" para el tramo final de temporada, donde se juegan realmente todos los objetivos.

"Hay cambios con entrenado en los que los siguientes partidos se ganan, y luego se vuelve a caer. Luego hay otra opción que llega, efecto inmediato y se mantiene hasta el final. Son los que menos. Luego hay otros en los que llegas, no existe el efecto inmediato pero estás creando algo más sólido a medio plazo", planteaba Natxo, que explica que están sentando las bases para un crecimiento que está por llegar: "Desde luego que me hubiera gustado llegar y tener nueve puntos más, pero sé que estamos creando algo sólido. Vamos a ver el tiempo lo dirá. Estamos creando algo sólido para este futuro inmediato. En eso creo y en eso estamos. Me hubiera gustado empezar mejor y tener más puntos. Hay que pensar también el tiempo que queda. Si quedan ocho jornadas me hubiera planteado otros objetivos. Entiendo que se generen dudas, entiendo que el efecto entrenador no tiene ese efecto positivo, pero igual estamos creando algo sólido para esas últimas jornadas. Veremos a ver, el tiempo dirá si es así o no".

Natxo está satisfecho con el tiempo extra esta jornada: "Ha sido una semana larga, en la que nos ha permitido tener más tiempo para trabajar más situaciones que consolidar. Situaciones nuevas. Nosotros, de maravilla tener más tiempo para poder trabajar. ¿Si considero una final? Siempre considero que los partidos son finales, todos, todos, en cualquier circunstancia hay que compartirlo como si no hubiera un mañana. No los diferencio. Entiendo la pregunta, pero siempre hay que competir como finales, independientemente de la racha".

"La percepción que tengo es que la gente va a venir a ayudar al equipo inicialmente. Pero a partir de ahí, nosotros tenemos que alimentarlos para que nos sigan ayudando. Si no, obviamente, comenzarán las críticas", razonaba sobre el ambiente que espera en La Rosaleda este lunes: "Somos conscientes que necesitamos a la afición, seguro que nos ayudarán, pero tenemos que alimentarlos para que nos sigan animando y nos ayuden a ganar el partido. Dependen también de nosotros".

"Cuando hablamos del partido ante el Sanse, ¿por qué dimos ese paso adelante con el 2-0? Que generamos ocasiones claras, porque ya teníamos todo perdido, y eso no debe ser así. ¿Por qué no tuvimos esa profundidad, porque no buscábamos el uno contra uno? Teníamos el control del partido y no éramos sometidos, conseguimos eso, pero ¿por qué no nos atrevemos desde el principio?", preguntaba el entrenador blanquiazul, que exigía más como entrenador y grupo: "Como colectivo y equipo trato de transmitir todo lo que hicimos bien en el segundo tiempo. Un equipo replegado y fuimos capaces de generar. Fuimos capaces de llegar más por banda. No esperar a que tengamos que remontar. Eso es lo que tenemos que analizar. Las ocasiones tenemos que provocarlas nosotros, eso es lo que debemos mejorar. Darnos cuenta que podemos hacer cosas bien con el balón. En momentos de dificultad te cuesta un poco más ser valiente".

Sobre el rival destacó la figura de Rubén Castro, al que considera un delantero "espectacular" y el "mejor delantero de la categoría a nivel táctico" , al que definía así: "Cómo se mueve, cómo toca al espacio, se mete entre centrales, se va al lado contrario del balón... Eso lo tiene él. Rubén Castro no lo vamos a descubrir ahora. El nivel que está mostrando es increíble. La capacidad táctica que tiene, cómo entiende el juego y lo bien que el resto es capaz de conectar con él. Si pones todo esto encima de la mesa, te va a hacer goles".

"El Cartagena tiene una serie de resultados positivos, y ahora algunos negativos. Está cerquita de los play off. Esta es la categoría, el más regular está arriba. La dificultad de la categoría es una realidad. A partir de ahí, es un equipo potente, con jugadores muy buenos de la categoría. Con talento, velocidad, experiencia... Está ahí. Va a pelear por estar entre los mejores sin duda alguna", sentenciaba Natxo González sobre el rival al que se enfrentará el lunes.