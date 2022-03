Natxo González: "Es el partido que más satisfecho me siento del equipo"

Pese al empate, Natxo González se mostró muy contento por cómo jugó su equipo ante un rival de play off como la Ponferradina, en el partido del que más satisfecho quedó por el juego desplegado. El Málaga CF sacó un punto ante el cuadro leonés que para el entrenador fue más que positivo tras tres partidos sin perder, todos sumando. El técnico, antes de finalizar la rueda de prensa, mandó un mensaje a la afición: "Me gustaría dar las gracias a la afición, por cómo han empujado a los jugadores. Gracias y que confíen en nosotros".

"La lectura del partido es evidente. El comienzo de ellos fue muy fuerte. Luego el equipo me gustó mucho. Es el partido que más satisfecho salgo de todos. Creo que ofensivamente vi un equipo reconocible, que queremos eso y lo buscamos. Indudablemente te falta el final, el gol, creo que minimizamos a un equipo importante de la categoría. Que lleva todo el año arriba. Estoy contento. Es el partido del que más satisfecho me he sentido. Por el juego, luego está el resultado", contaba Natxo, claramente satisfecho por cómo se dio el encuentro: "Mantenemos la portería a cero, mantenemos esa regularidad defensiva. Creo que nos tiraron una vez entre los tres palos. Ofensivamente estamos creciendo. Queremos llegar más al área, ya estamos dependiendo de detallitos. Con el colectivo me voy satisfecho".

Sobre el penalti que no pitó el colegiado el entrenador malaguista tenía claro que lo fue: "Posiblemente el 100% de esta sala estará de acuerdo con el penalti. Lo he visto, es evidente, al final tampoco... Si no lo ha pitado es porque cree que no era...".

Bolo decía en su comparencia que pudo ganar cualquier aunque para Natxo fue diferente: "Satisfecho no me voy con el resultado cuando no ganas. Pero el resultado no es lo único a valorar como entrenador. Si podría haber ganado cualquiera, no sé, creo que llegamos más que el rival. El resultado es el que es. Pero repito que la sensación de ellos de peligro es con las transiciones, sale muy bien cuando roba. Ellos no han tirado en la segunda parte. Es uno de los equipos más fiables de la categoría. Ellos no se equivocan, tienes que ser muy preciso. A ellos les ha dado puntos su sistema defensivo".

"Es el partido con el que más satisfecho me encuentro del equipo. Como entrenador sufro un montón pero disfruté con cómo llevamos el balón de un lado a otro, el juego interior, los centros... Todo lo relacionado con el juego posicional es el partido más completo. El equipo va creciendo, asentando la idea y esto nos va a tener más cerca de los tres puntos. No pudo ser. Se ha sumado un punto más, son tres jornadas puntuando. Este es el camino", comentaba el vitoriano, muy contento por cómo jugaron sus jugadores: "La clave para tener un buen juego de ataque y posicional es el entendimiento del juego., Cuanto más entiendas el juego mejor vas a jugar. Es un concepto al que le doy mucha importancia. Entender cómo nos tenemos que colocar. Lastima los últimos metros que nos falta esa maldad. Tenemos que ser letales en esos últimos metros".

Sobre nombres propios, se alegró por los minutos de Andrés Caro: "Ver que tenemos a chavales muy jóvenes pegando a la puerta es fundamental. Y habéis visto la personalidad y seguridad. Ese es el futuro del equipo". También comentó que la lesión de Juande parece de isquios y que la baja de Ismael Casas fue por decisión técnica ya que "si hacia falta un central creía que Andrés Caro estaba mejor". Fue cuestionado por Sekou, que ni calentó: Sekou. Tenemos a Roberto, Pablo, Brandon... Al final la confianza ni se da ni se quita, se gana. En el trabajo de la semana considero quién está mejor en función de un tipo de juego concreto que queremos hacer. No es que se haya perdido la confianza en él pero hay que ganárselo en el día a día".