Natxo mete caña a la plantilla

Está siendo la semana en la que el Málaga dispone de más tiempo para preparar el partido siguiente con jornadas en fin de semana consecutivos. Desde el sábado pasado al próximo lunes. Ello está permitiendo a Natxo González preparar con más minuciosidad el duelo ante el Cartagena. Este jueves, el equipo entrenó durante un par de horas largas en el césped de La Rosaleda, escenario del encuentro el lunes.

Tras el calentamiento y la activación física iniciales, hubo rondos por grupos y mucho trabajo técnico-táctico con la pelota. El vitoriano pretende que la penetración de sus conceptos en la plantilla vaya acelerando. Le gustó más cómo compitió contra Zaragoza y Almería, pero ante la Real Sociedad B hubo una evidente involución.

Strindholm, Ismael Gutiérrez, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo, Benítez y el central juvenil Andrés Caro son los jugadores con ficha del filial que siguen entrenando con el primer equipo. No hay rastro de momento de Loren Zúñiga, el enrachado pichichi del filial, que también moja con España sub 19. Luis Muñoz, Genaro y Juande son las bajas, a las que no se espera en las próximas semanas aún.