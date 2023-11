Nelosn Monte: "Creo que el empate fue lo más justo"

El Málaga CF tuvo el peor o uno de los peores partidos de la temporada contra el Córdoba CF y se va de este duelo con Einar Galilea expulsado y, como consecuencia, no estará disponible para el encuentro contra la UD Ibiza, en el que habrá un duelo de suma importancia por la segunda plaza y el cuadro andaluz tendrá que inventar una nueva pareja de centrales para un partido de máxima exigencia.

El encuentro contra el Córdoba no ha dejado indiferente a nadie por la exigencia existente en La Rosaleda tras el ascenso de la pasada campaña y por la sensación de que los visitantes pudieron haberse llevado los tres puntos. Nelson Monte hizo una pequeña valoración sobre el derbi: "No ha sido el mejor partido que hemos hecho, pero no creo que sea para hablar de milagroso, porque hemos podido anotar en la segunda parte. El Córdoba ha dominado en la primera, pero nosotros lo hemos hecho en la segunda y creo que lo más justo fue el empate".

Tras esto, habló sobre su estado físico después del susto en Barakaldo, que estuvo a punto de dejarle sin jugar este fin de semana contra el conjunto entrenado por Iván Ania: "Me encuentro muy bien. Tuve bastante carga en el partido de la copa. El míster me dijo de pedir el cambio en el momento que sintiera algo, porque sentí molestias antes de comenzar. Hemos estado en contacto con el departamento médico para jugar".

Después de esto, habló de la situación existente con las lesiones de Juande y Diarra y la expulsión en este partido de Einar Galilea de cara a un partido como el de la UD Ibiza. "La verdad que no estamos pasando por un momento fácil en cuanto a las lesiones, pero estoy seguro de que quien juegue estará preparado para jugar contra el Ibiza", comentó sobre esto.