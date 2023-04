Nombres propios de Pellicer: Lago Junior, Luis Muñoz, Carlos López, Manolo Reina, Chavarría, Cristian...

Más información Luis Muñoz se cae para la final de Lugo

En su comparecencia antes de ir a Lugo, Sergio Pellicer fue cuestionado por varios nombres, tanto desde el punto de vista físico como del deportivo. Planteó el técnico que ha habido que ajustar cargas porque hay jugadores que están al límite físico, casos de Cristian y Chavarría, que salieron tocados ante el Cartagena. Pero ha salido bien el control y estarán en Lugo. No así el capitán Luis Muñoz ni Lago Junior.

"Lago no va a estar, ha adelantado el proceso con el aductor, pero tiene un proceso vírico, no está al 100%, no podemos asumir riesgos. Si no pasada nada, la semana que viene puede estar disponible", decía sobre el marfileño, lesionado al poco de salir en Villarreal.

"Cada partido ahora es como dos en uno por el tema mental. Hemos tenido que controlar el tema de las cargas, sobre todo en los que jugaron los últimos partidos. Trabajaron de manera parcial a comienzos de semana Chavarría y Cristian porque teníamos que controlar. Tenemos la baja de Lago y a última hora la de Luis Muñoz, que tiene una sobrecarga en el cuádriceps. Él quería arriesgar y quería estar, pero no nos podemos permitir perderlo en este momento, nos lo apartaría de los últimos cinco partidos. Tenemos que recuperar, valorar el entrenamiento invisible. Cada partido nos lleva a un nivel emocional brutal. Tenemos que sacar el mejor jugo. Como varios que están cargados, Luis quería estar, pero los servicios médicos han pensado que era lo mejor no asumir riesgos".

Por último, Pellicer confirmó que en el lugar de Manolo Reina, sancionado tras ver la roja en el partido ante el Cartagena, irá el portero del filial, Carlos López, a pesar de que el Malagueño se juega entrar en la fase de ascenso este domingo. "Carlos López va a venir, para mí es un jugador más de la plantilla, estoy muy contento con su rendimiento, su día a día. El filial se juega mucho, pero también hay que premiar el esfuerzo. En el escalafón yo lo contemplo como portero del primer equipo aunque tenga ficha de filial. Yo tengo a Rubén, Manolo y Carlos como porteros", cerró el técnico malaguista.