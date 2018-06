OK del jeque a Muñiz

Se hace de rogar la confirmación oficial, pero, como se ha venido contando en los últimos días, Juan Ramón López Muñiz da los últimos pasitos para hacerse cargo de nuevo del Málaga. No salió con Husillos, tampoco en la vertiente doble de entrenador y director deportivo y, ahora parece que sí, con José Luis Pérez Caminero al frente de la dirección deportiva. El visto bueno del jeque llegó desde Catar. Según informó AS, incluso llegó la rúbrica del máximo mandatario malaguista, que ayer por la mañana mostraba su buen humor por las redes sociales por la marcha de la venta de abonos para la próxima temporada. "Me gustaría dar las gracias a todos los fans y nuevos socios, estoy seguro de que esta temporada disfrutaremos. Si Dios quiere, el equipo volverá a la Primera División la próxima temporada. Todos juntos", afirmaba Al-Thani.

En las próximas horas se espera la llegada de Muñiz a Málaga y que se comunique la contratación oficial para las dos temporadas que vienen, hasta 2020, del asturiano, al que hay que explicarle poco del plantel actual, que ya lo tiene estudiado, y del entorno del club, que conoce desde que hace 15 años llegara como ayudante de la mano de Juande Ramos. En una historia cíclica, Al-Thani se pone en manos del último técnico que estuvo en el Málaga antes de su llegada, con esa salvación agónica rubricada en 2010 ante el Real Madrid en La Rosaleda y que fue celebrada con algarabía porque suponía que el club entraba en otra dimensión. El jeque, cuando rompió la anterior negocación por el doble cargo que se estudiaba que tuviera Muñiz, ya dijo que quería que fuera su entrenador, pero no que ostentara el doble cargo.

Se aguarda una catarata de movimientos tras la confirmaciónMuñiz garantiza trabajo, seriedad y competitividad de partida

La gestión también refuerza, de consumarse, a Caminero, que ataría a un técnico que genera bastante consenso en el malaguismo en su primera operación de calado. Aunque en su momento se criticó el juego que hacía el asturiano, la perspectiva del tiempo engrandeció el trabajo de Muñiz al frente del Málaga en una situación económica de verdadera necesidad. Y en una situación como la actual la experiencia positiva es un plus cuando se necesitan alicientes para la próxima temporada. Se espera una catarata de movimientos una vez se consume la llegada de Muñiz. Ya salió Jony y es inminente la marcha de Cecchini hacia su país. Pero queda aligerar una plantilla de fichas altas y también reforzar un plantel que necesita nuevos pilares.

Va con retraso el Málaga tras desperdiciar un par de meses desde que se consumó su ascenso real, pero al menos parecen piedras sólidas. Muñiz garantiza trabajo, seriedad y competitividad. No es mal punto de partida. Que el jeque haya dado el visto bueno es un alivio colectivo para el malaguismo. Cuando el anuncio sea oficial la tranquilidad será total.