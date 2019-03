Ontiveros, Pacheco y Mula según Muñiz

Muñiz procura hablar lo justo de casos concretos, pero siempre hay hueco para alguna situación. Ante la baja por lesión de Dani Pacheco, toca hacer cambios en el once. También aparece Mula y Ontiveros, uno que se cae y otro que se cuela en el autobús a Córdoba.

Se mostró poco pesimista ante la lesión de Pacheco el entrenador blanquiazul: "Siempre que hay una lesión se para un poco la continuidad. Por el momento no parece una lesión muy grave. Igual soy yo que lo veo desde un punto de vista optimista, pero también por lo que me dice el cuerpo médico y por las sensaciones que tiene él, parece que no es muy grave".

Acerca de cómo piensa recomponer el once sin el de Pizarra, Muñiz da más rodeos: "Hay muchas opciones. Incluso dentro del mismo once podemos ir variando. Según el rival también. Tenemos que centrarnos mucho en nuestro juego porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en Córdoba. No sabemos cómo van a jugar ellos. Por las declaraciones que hizo el entrenador, más o menos dio a entrever una situación, pero hasta que no llegues al campo y lo veas, no sabes si van a presionar más arriba, más abajo; si van a estar replegados o no. Lo que interesa es hacer las cosas bien y adaptarnos a lo que nos plantee el rival".

Y de ahí se saltó a Ontiveros y Mula. Esto decía pocos minutos antes de dar la lista: "Están preparados para ayudar el equipo. Por configuración de plantilla, probablemente no puedan ir los dos, pero los dos merecen ir. Porque han trabajado muy bien. Noto a Mula mucho más ligero, está recuperando bien la forma, ya lo veo uno más dentro de la plantilla, era lógico que después de la lesión estuviese un poco por detrás. Ontiveros es un futbolista que todos sabemos lo que nos puede dar. Lo que queremos es que se centre, que ayude al equipo un minuto, veinte, o lo que sea necesario. Él tiene que ser consciente de que cuando él está bien el equipo lo nota. Ontiveros tiene solo 21 años, entonces tenemos que conseguir que tenga fiabilidad, saber lo que te va a dar. En el fútbol a veces estás mejor o peor, hay que convivir con el error, pero es fundamental saber un mínimo de lo que se va a dar siempre".

Las palabras de Muñiz venían anunciando el regreso de Ontiveros, al que pide más: "Hay conversaciones con él y con todos. Nosotros intentamos que todos estén en su mejor momento. Él tiene que madurar y que cuando salga al campo, sepamos lo que nos va a dar, que a partir de ahí este más o menos afortunado es otra cosa; pero eso tiene que mejorarlo porque en buenas condiciones da mucho al equipo. Las condiciones no pueden variar en el aspecto moral, las condiciones son estar bien físicamente y que las decisiones en el campo sean buenas, porque técnicamente ya sabemos lo que da, si nosotros conseguimos eso, mejoraremos mucho todo el equipo. Nosotros lo que menos miramos son regates, miramos los números que son beneficiosos para el equipo, y tenemos que hacer que mejore en eso".