Operación Craig, los motivos de un nombre con historia

Los nombres con los que se bautizan las operaciones policiales no son casuales, como la Operación Craig con la que se ha conocido a las pesquisas que realiza la Policía Nacional por las presuntas irregularidades cometidas por el jeque Al-Thani y sus entonces colaboradores y ejecutivos en la gestión del Málaga. El nombre remite de manera inevitable al nombre del árbitro que perpetró aquel recordado arbitraje de Dortmund, en la polémica eliminación de los cuartos de final de la Champions en la temporada 2012/13.

Craig Thomson se llamaba el trencilla escocés que dirigió aquel partido hace más de siete años, unido a las peores pesadillas, dentro de un momento histórico y quizá irrepetible, del malaguismo. El año pasado se retiró tras 19 años arbitrando al máximo nivel, aunque su carrera fue hacia abajo tras aquel escándalo. Hay que recordar que entonces estaba el club sancionado por la UEFA por incumplir el fair play financiero.

¿Por qué el nombre de Craig? Las operaciones policiales eran conocidas hasta los años 90 por el número del sumario. La Operación Nécora, dirigida por el juez Baltasar Garzón para golpear el narcotráfico en Galicia en aquellos años, inauguró una época en la que comenzaron a recibir nombres en clave, con relación explícita o no, de la investigación. En la provincia de Málaga ninguna más mediática que la Operación Malaya, que desentrañó los desmanes en Marbella. La explicación que se dio después es que Malaya era un acrónimo formado por las dos primeras sílabas del nombre de la provincia y la sílaba final de la ciudad. Para despistar, cambiaron la "ll" por una "y". Además, malaya es el nombre que se utiliza para designar a una técnica de tortura psicológica.

También Púnica, Gürtel, en deporte la Operación Puerto que destapó la trama de dopaje de Eufemiano Fuentes con deportistas españoles del máximo nivel (no desvelada completamente)... Muchos nombres que resonaron con frecuencia. Ahora, el Málaga entra en el territorio de la Operación Craig. Seguramente, entre quien investiga y le puso nombre a la operación habría algún malaguista que no perdona ni olvida lo de Dortmund.

En un reportaje de hace unos años de la agencia Efe, se explicaba en boca de fuentes policiales y de la guarda civil cómo se ponen los nombres. "Se trata de buscar nombres que no den pistas. Que nadie pueda saber de qué se está hablando. Antes no se daban a conocer a los medios de comunicación, era algo se quedaba dentro del cuerpo. A veces ni el jefe de la unidad conoce el nombre. Solo los investigadores implicados. Y pueden ser un cabo y un guardia o tratarse de una operación de 50 personas. No hay pautas ni protocolos. Los nombres responden, a veces, algo que ocurre en el transcurso de la investigación, se detecta un comportamiento que se repite", se refería.