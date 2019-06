Una buena noticia para el Málaga con el traspaso de Pablo Fornals desde el Villarreal al West Ham United, dirigido por Manuel Pellegrini y en el que Mario Husillos es director deportivo. El club londinense paga 27 millones de euros por el centrocampista formado en La Academia malaguista. Ello implica que, en función del mecanismo solidaridad de la FIFA y los derechos de formación, caiga una buena pedrea en Martiricos.

Concretamente, el Málaga recibe el 2.5% del traspaso, un 0.5% por cada una de las temporadas que Fornals estuvo en Málaga, de los 17 a los 21 años. Ello hace que la cantidad sea de casi 700.000 euros, concretamente 675.000. Una cifra respetable que se suma a los 11 millones que se percibieron cuando el Villarreal abonó su cláusula. Al ser el primer traspaso y tener 23 años, se respeta la cifra íntegra.

En la víspera de iniciar su participación en el Europeo sub 21, Fornals arregló su futuro. "Estoy muy feliz de ser parte de West Ham. Me siento muy bien, muy feliz y muy agradecido por la oportunidad que se me brindó. Quiero que el club continúe apostando a personas jóvenes y ambiciosas, personas que quieren tener un buen desempeño a largo plazo", explicaba Fornals en sus primeras declaraciones como hammer.

“He trabajado con Mario [Husillos] antes, lo conozco desde que estaba en Málaga. Con Manuel, solo cuando lo vi y lo admiré en la tele. Por supuesto, Manuel fue una gran influencia porque al final es uno de los mejores entrenadores del mundo y ¿quién no quiere trabajar con gente así?”

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Pablo a West Ham United como nuestro tercer nuevo fichaje este verano. Es un jugador que hemos monitoreado de cerca por algún tiempo, habiéndolo visto progresar de manera excelente como un joven mediocampista en una de las mejores ligas del mundo. Personalmente, he seguido su carrera desde que era un jugador juvenil conmigo en Málaga, y sé que hemos firmado un profesional increíble y una gran persona", decía Mario Husillos.

“Representar a España como internacional absoluto a la edad de 20 años, y luego haber hecho más de 150 apariciones en La Liga a la edad de 23 años, es un signo de gran calidad y carácter. Se une a nosotros un jugador joven con muchos años por delante, pero con una gran experiencia y ya ha demostrado mucho en el nivel más alto", insistía Husillo: "Creemos que su estilo y habilidad complementan perfectamente a los centrocampistas que ya están en el club, y estamos muy contentos de haber asegurado su firma tan temprano en el verano. Ahora irá a Italia para jugar para España en el Campeonato de Europa sub 21, donde esperamos que tenga éxito antes de venir a Londres. Tiene todas las cualidades necesarias para convertirse en un gran éxito en la Premier League".