Guede: "Tenemos que poner todos nuestro granito de arena para sacar esto adelante"

Pablo Guede valoró este viernes el trascendental encuentro ante el Oviedo de este sábado en La Rosaleda. Se juega mucho el cuadro blanquiazul, con el abismo del descenso más próximo que nunca. El argentino está focalizado en lo que tienen que hacer sus jugadores en el campo y no duda de que la afición responderá a la llamada para este partido: espera el lleno.

"La gente se volcó, también por lo que pasó dentro de la cancha. Se juegan en cuatro partidos, son cuatro finales. Es el momento de que cada uno desde su lado ponga su granito de arena para sacar esto adelante. Lo tengo clarísimo. La iniciativa que tuvo el club, no me cabe duda que el sábado será un día recordado", decía el entrenador malaguista sobre las entradas vendidas para este crucial partido en el que hay mucho en juego: "Quedan cuatro finales, ya no hay más. Quedan cuatro partidos y hay que tomarlos con todo, no hay más. No me preocupa la diferencia de puntos, tenemos que centrarnos en nosotros, no preocuparnos en lo que hagan los demás. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, no debe generar presión ni nada. Nuestro objetivo debe ser superar al Sporting. Será una lucha de cuatro".

Sobre el Oviedo explicó que es un rival muy en forma pero al que deben dominar: "Es un gran equipo. Sabe a lo que juega, lo hacen muy bien. Nosotros en este partido nos tenemos que guiar por el juego que vamos a hacer nosotros. Ahí va a estar la clave. Cuando les sacamos le podamos hacer años y estar muy pendientes a las cosas que ellos pueden hacer. Con espacios ellos son letales. El partido va a depender de lo que dejemos hacer y lo que hagamos en posición de ataque. Con Borja, cuando un delantero está en racha, es complicado, tienes que estar más atento".

"Las demás fueron casi siempre por cortar el juego, tácticas, sí me preocupa por tonterías. Las que son por causas del juego no me preocupan", decía Guede sobre las numerosas amarilla del equipo, al hilo de eso comentó unas declaraciones de Escassi en las que le apuntó a que jugara con más cabeza: "Escassi juega con tanto ímpetu y corazón que comete errores por eso. Si vos seguís jugando como hincha, no vas a jugar conmigo. Es temperamental, es difícil cortarle esas alas. Lo está haciendo. Prefiero que peque con eso a otra cosa. Puede ser que haya jugadores que por el ímpetu de querer hacerlo bien te lleve a tomar peores decisiones".

El argentino destacó que "desde todos los puntos de vista fue buena la semana" pese a la alta carga de entrenamientos para un duelo "que sabemos que no va a ser fácil" y del que descartó ya a varios jugadores como Jairo, que no llega, y que recupera a Escassi y ya tiene en mente qué jugador reemplazará a Víctor Gómez: "Tengo claro quién va a ser su sustituto".

"La primera parte fue bastante mejorable. Fueron siete minutos muy malos en el primer tiempo. En esos siete minutos fue tanto lo que nos generaron, pero no estuvimos tan mal. Estuvimos más atrás de lo queríamos. Cuando le das espacios te hacen daño. Con el 1-0 estábamos en el partido. Hicimos mejor las cosas en el segundo tiempo. Nos llegaron claras, pero no bajamos los brazos. Las tuvimos. En el segundo tiempo lo hicimos mejor", cerró Guede sobre el partido de Las Palmas, que volvió a analizar.