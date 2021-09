Paciencia con Sekou

Hay cautela con Sekou Gassama. Después de los problemas físicos aparecidos antes de su no debut en Almería, en el Málaga nadie quiere precipitarse con el delantero, que sigue su proceso de recuperación. El propio futbolista avisa de ello. Si no se ve en condiciones, no arriesgará para estar en El Toralín. “Con ganas de que llegue el domingo, mi recuperación va todo bien, con positividad. ¿Jugar el domingo? Ya veremos, yo pienso en llegar bien, no en si voy a estar para el domingo. No quiero llegar al domingo y tener que parar para el siguiente. Sinceramente no sé si es complicado o no. Si no es esta semana, la otra o la otra… Es un decir, esperemos que tanto no”, comentó el punta de Granollers en SER Deportivos Málaga.

La afición lleva varias jornadas quedándose con las ganas de ver en acción a La Pantera. El deseo es mutuo: “Y yo también estoy con muchas ganas de debutar en nuestro estadio y ayudar, trabajar, correr, meter, celebrar, todo. He venido para ello, recuperar el tiempo y demostrar”.

Es el fichaje que culminó una buena plantilla. No fue sencilla la operación, pero Manolo Gaspar y José Alberto jugaron bien sus bazas: “Yo sabía que estaban interesados en mí. Decidí venirme, me llamó Manolo y hablé con el míster para decidir si venía, me convencieron y espero devolver esa confianza. No hay nada que vender, no hace falta vender mucho al Málaga, que es un histórico. Pero te transmiten confianza. Conozco a Manolo de hace tiempo y no hizo falta mucho”.

Demostró tener conocimientos sobre los blanquiazules: “El Málaga lo conoce todo el mundo. La afición, el estadio, el club, todo. Vas a China y dices Málaga y todo el mundo lo conoce. ¡Joder, claro que vi la Champions del Málaga! Era pequeñito pero vi aquello. Ese año tenía un equipazo. Demichelis, Weligton el capitán, Baptista, Toulalan, Eliseu, Camacho, Joaquín. Equipazo. Estoy muy contento de estar aquí y devolver la confianza”.

Cuando se le pregunta por objetivos, tira de discurso oficial: “Acaba de empezar la liga, no puedes decir una cosa u otra. Sé que tenemos buena plantilla, que podemos mejorar y vamos a mejorar, paso a paso. Cada partido nos iremos marcando objetivos. Este año es mucho más complicado, con la ayuda los equipos se han reforzado. Siempre lo es, pero puede haber sorpresas. Partido a partido”.

Y partido a partido están brillando jóvenes como Kevin y Roberto, a los que Sekou no conocía hasta llegar a Martiricos: “Me han sorprendido. Vienen de la cantera con esas ganas y esa proyección y se agradece que salgan jugadores de la cantera, como en su día yo salí de la del Almería. Eso motiva a los jugadores que vienen de abajo”.