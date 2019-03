Pau Torres, citado con la sub 21

Sorpresa positiva, con su lado negativo, en la lista de la selección española sub 21 para los próximos partidos ante Rumanía y Austria el jueves 21 y el lunes 25, respectivamente, en Granada y Algeciras. Pau Torres está en la citación. El buen hacer del central malaguista ha propiciado que Luis de la Fuente le incluya en la lista de 23 jugadores para los partidos amistosos de preparación para el Europeo de Italia y San Marino, en el mes de junio.

No abundan los centrales zurdos y Pau Torres (Villarreal, 1997) ha sido un fijo para Muñiz toda la temporada, fuera con Luis Hernández o Diego González al lado. El jugador cedido por el Villarreal ha despertado atención también de clubes importantes de Primera y en Málaga está teniendo la continuidad que buscaba.

El reverso negativo es que Pau Torres no podrá jugar el próximo domingo 24 ante el Nastic de Tarragona, se perderá ese partido por esta convocatoria. Queda en el aire si podrá jugar este lunes en Soria. La selección está citada ese lunes para iniciar el trabajo. Munir, por ejemplo, sí ha sido autorizado a jugar con Marruecos. El Málaga y Muñiz confían en que pueda estar en Los Pajaritos.

El trío de ausencias en Tarragona es importante porque afecta a la columna vertebral directamente. No estarán Munir, N'Diaye y Pau Torres. Los dos primeros ya fueron citados por Marruecos y Senegal para partidos en África. El castellonense es el jugador que más minutos ha jugado. De hecho, ha jugado los 29 partidos completos, 2.610 minutos nada menos.

No es el único jugador Pau convocado de Segunda División. También lo están Dani Martín (Sporting), Jorge Sáenz (Tenerife), Rafa Mir (Las Palmas) y Manu Vallejo (Cádiz). Luis de la Fuente ha incluido entre los 23 jugadores a varios debutantes a pocos meses del Europeo de Polonia, en el que hay en juego plazas para los Juegos Olímpicos. Hay varios jugadores en la absoluta (Asensio, Ceballos, Rodri y Fabián) que tienen edad aún para competir con la sub 21. Es una oportunidad para subirse al tren.

En la lista está también otro ex jugador del Málaga, Pablo Fornals, que estuvo con la absoluta en la anterior convocatoria de Luis Enrique. Otros jugadores malagueños que potencialmente podrían entrar en los planes de la sub 21 (ya lo hicieron con anterioridad), como Ontiveros o Brahim Díaz, no están teniendo la continuidad requerida.