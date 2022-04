Pellegrini: "Siento mucho orgullo cuando paso por la rotonda con mi nombre en Málaga"

Manuel Pellegrini, el técnico que llevó al cielo al Málaga, es hombre de moda. Está haciendo lo propio con el Betis, al que tiene en la final de Copa y rozando puestos de Champions League. Pero siempre que habla tiene palabras de cariño hacia el club blanquiazul y esos dos años y medio inolvidables al frente de la entidad de Martiricos.

Pellegrini estuvo en los micrófonos de El Larguero de la Cadena Ser y habló de sus etapas en el fútbol español. "Los 12 años que he estado aquí, en cuatro clubes, son etapas muy importantes para mí. Primero el Villarreal. Fue el club que me trajo a Europa. Estuve allí 5 años. Es una institución muy bien dirigida. Tuvimos grandes resultados en un Villarreal que era más chico que el Villarreal que es hoy, pero con resultados de ser 2º, 3º, 5º en La Liga, llegamos a semifinales de la Champions… Fue una etapa muy bonita que me permitió llegar al Real Madrid. Ahí tuvimos una temporada muy especial. No se pudo ganar el título con 96 puntos", decía antes de hablar del club malaguista: "Seguimos después en Málaga, donde siempre lo he calificado como la mejor etapa de mi vida personal. Se juntó lo futbolístico con una calidad de vida, el cariño de la gente… me permitió hasta tener una rotonda con mi nombre (risas). Siento mucho orgullo cuando paso por ahí. Tengo un recuerdo de tres años inolvidables. He transformado Marbella en mi segundo hogar. Para cerrar está el Betis, llevamos dos años muy parecidos a lo que viví en Málaga. Tanto por resultados como por el cariño. El cariño de Sevilla está siendo inolvidable. Es un club popular y exigente, este año estamos compitiendo con los grandes".

"Decir que es la mejor plantilla que he tenido en mis manos… he dirigido al City, al Real Madrid, al Villarreal… y en el Málaga también tuvimos buenos jugadores. Nunca es bueno comparar. Son etapas distintas. Estoy orgulloso de la plantilla que dirijo. Veníamos de unas temporadas complicadas, controvertidas, con malas relaciones con la hinchada. Han demostrado que tienen capacidad y es su mérito", hablaba sobre la gran temporada con el Betis: "Tenemos un estilo definido como tenía el Villarreal, el Málaga y todos los equipos que he dirigido. Por otro lado, por supuesto, hay algunas diferencias en cuanto a los nombres y las características de los planteles, pero en términos generales hay una parte básica que trato de aplicarla en todos los equipos".

Coincidió por primera vez con Joaquín en Málaga y ahora lo mantiene ya veterano. "Aporta todo. Primero calidad, si no no estaría en el plantel. Yo tengo buena relación con él. Me lo llevé a Málaga, nos conocíamos de antes. Tiene 40 años y lo digo de forma positiva. No está por los años que lleva, está porque tiene una calidad. Los minutos que puede aportar, de 90 a 10, son positivos siempre. Es un embajador del club, es impresionante lo que le quiere la gente y él es capaz de separar la parte deportiva con una parte social que le exige bastante", elogiaba a su pupilo, al tiempo que recordaba que "a Juanmi lo tuve de juvenil en el Málaga y ya lo conocía" sobre el coíno, que está completando su mejor temporada como profesional.