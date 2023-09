Pellegrini resucita al mejor Isco: "Me bastó hablar un minuto con él por teléfono"

El malagueño Isco Alarcón se está reencontrando con el fútbol de élite en el Real Betis. Tras unos años finales en el Real Madrid con poco protagonismo y un paso por el Sevilla convulso que acabó con una salida abrupta en pocos meses, el del Arroyo de la Miel cambió de acera en la capital andaluza y está rindiendo a un nivel extraordinario, como atestiguan sus cuatro MVP en las cuatro primeras jornadas de Liga. Ya vuelve a sonar para ir a la selección, aunque no ha estado en la primera lista de la temporada de De la Fuente. Pero volverá si sigue a este nivel.

Isco ha tenido el impulso de Manuel Pellegrini, el técnico que lanzó su carrera en Málaga. Con 19 años ya era importante en un equipo de mucho nivel, el mejor de la historia del club. Y ahora, 12 años después, con 31, exprime el chileno el jugo que aún le queda, aunque pareciera que se había acabado, en las piernas al mago malagueño.

"No me llama la atención, conozco a Isco desde hace más de 10 años, lo llevamos a Málaga cuando aún no había jugado en Primera División. Lo vi cómo progresó esos años en Málaga, lo importante que fue. Después fue a un equipo tan competitivo como el Real Madrid, se aprende mucho entrenando todos los días con ese tipo de jugadores. A excepción de los últimos tiempos tuvo una participación muy importante en las Champions, adquirió mentalidad de ganador. Me bastó hablar un minuto con él por teléfono para saber que tenía que venir para acá. Mucho mérito de él por no poner ningún problema económico, vino con un sueldo absolutamente normal y está demostrando dentro del campo que con 31 años tiene muchísimo que demostrar y me alegro mucho de que haya elegido el Betis para hacerlo", decía Pellegrini sobre el malagueño.

Isco, tras su cuarto MVP en la victoria bética ante el Rayo, decía que "lo importante son los tres puntos, irnos con siete al parón es muy positivo. Después vienen partidos muy importantes y es una pena el partido que se nos escapó en San Mamés. Contento y a seguir trabajando", señalaba, al tiempo que explicaba cómo afronta cada duelo: "Empiezo el partido y no pienso en nada de eso, lo único que quiero es ganar y disfrutar, estar lo más arriba posible y es un orgullo muy grande jugar aquí con esta gente".