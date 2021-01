Sergio Pellicer no estaba satisfecho con cómo fue el resultado final del partido del Málaga en Albacete. Se jugó para ganar, pero se quedó en el empate. Y ese era el análisis del partido para el técnico castellonense. Mereció más su equipo, a su parecer.

"Nos tenemos que quedar con que hemos perdido dos puntos. Con todas las situaciones de las lesiones, las bajas, el tema de Yanis, otra vez con 12 profesionales... El equipo ha competido bien. El Albacete venía de ganar fuera de casa ante el Mirandés y querían buscar nuestros errores, han provocado dos en salidas de balón y se han metido en partido. Hemos ajustado errores y ellos tenían más paciencia, parecía que iban ellos por delante en la tabla. Debíamos jugar en campo contrario, sacar centros, con segunda jugada. El partido estaba en nuestros extremos, en el uno contra uno. Hay cinco minutos después de encajar o meter gol muy importantes, hemos tenido un pequeño error y no hemos cerrado", explicaba el técnico malaguista.

"En la primera acción a Cristian le sacan amarilla. Somos agresivos en la presión de bloque alto y eso nos penaliza. Ellos tenían circulaciones a zona uno y queríamos que no ganaran metros. Antes de que nos empataran habíamos preparado que jugara Orlando con Caye, él ha liberado más a Caye y hemos jugado más en campo contrario. Es un buen ejemplo en la cual varios jugadores como Jairo, a un nivel alto tras una lesión, Joaquín ha estado muy bien, le ha faltado ese alma de delantero, que debía haber finalizado en vez de dársela a un compañero o regatear, Cristo ha estado muy bien... Tenemos que seguir mejorando porque el rival buscaba errores nuestros en salida de balón. Ramón y Luis Muñoz han dado mucha consistencia. La pena es que nos vamos con un botín menor para los méritos del equipo", analizaba Pellicer el partido.

Preguntado por la elección, un partido más, de Dani Barrio, Pellicer decía que "siempre es un debate pesado. A nadie le he dicho que iban a jugar dos y dos, tres y tres o que iba a jugar un portero concreto. El año pasado sólo teníamos un jugador con ficha profesional en ese puesto. Vamos a valorar el día a día. Es normal que en esa posición ellos no sepan quién va a jugar. Juan Soriano ha venido muy bien y es una sana competencia. Necesitamos a todos. Josua no ha venido, pero es uno de los nuestros y tenemos que meterlo en el grupo para que nos ayude. El primero que sabrá quién juega es el jugador. Quiero que compitan. Esta semana hay dos partidos de Copa y Liga y estoy muy contento con Dani y Juan. Es el poder del entrenador, decidir según lo que vea".

Llega ahora un partido de Copa el miércoles y, acto seguido, otro el sábado ante el mismo rival, el Oviedo. Y no hay muchos huecos para rotaciones. "Vamos a ver mañana, entrenaremos y habrá parte de molestias y a ver qué jugadores podemos recuperar. Después de una inactividad es complicado poner a jugadores que puedan volver 90 minutos. A ver si empezamos con tres o cuatro jugadores de ficha filial, tenemos que decidir. Habrá jugadores que tendrán que jugar Copa y Liga porque el número está ahí y no hay varita mágica, no se puede rotar más. Intentaremos competir, nos ilusiona el partido de Copa y lo mejor sería que no hubiera ningún tipo de lesión. Le pido a los Reyes que no se lesione ningún futbolista", decía Pellicer.

Por último, Pellicer respondía sobre Jairo, goleador en el partido. "Tienen que ganar peso él. Le decía antes del partido que hay momentos y que era un partido para él. Ha competido a un buen nivel. Jairo viene de jugar poco el año pasado, de una recuperación, no ha tenido continuidad. Pero trabaja, está feliz. Intentamos sacar el máximo rendimiento. Benkhemassa no ha competido porque el equipo estaba bien, estará en Copa seguramente. No hay que dejarse a nadie. Tenemos que recuperar a todos los futbolistas y el partido de Jairo me alegro por él. Es un jugador más para el equipo".