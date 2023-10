Pellicer pierde a Antoñito Cordero e Izan Merino

El Málaga CF no dejó pasar apenas tiempo para iniciar la preparación del próximo partido liguero ante la UD Melilla. El encuentro se disputará este jueves, a las 12:00 horas, en La Rosaleda, después de los cambios realizados en el calendario por la celebración del evento de la Kings League en el coliseo de Martiricos.

Los jugadores que salieron de la partida anoche en el Nuevo Colombino se ejercitaron en las galerías interiores con trabajos de recuperación. El resto de efectivos ocuparon el tapete principal del estadio para realizar ejercicios en campo reducido. Sergio Pellicer estuvo presente y activo durante toda la sesión. Ramón, Víctor García y Juan Hernández continúan con sus labores de rehabilitación.

Por parte de La Academia estuvieron presentes Adrián Céspedes (portero) y Murillo. La primera plantilla volverá al trabajo habitual este martes, a las 10:30 horas, en La Rosaleda para preparar el choque ante el citado equipo norteafricano.

Los canteranos Izan Merino y Antonio Cordero partieron hacia la concentración de la selección española sub 18 para participar en el Torneo 4 Naciones y en ella se encuentran dos de los jugadores más prometedores de La Academia del Málaga: Izan Merino y Antonio Cordero. El evento se celebrará en Tenerife del 12 al 16 de octubre, por lo que no podrán ayudar al equipo en el partido ante el Melilla. Cordero intervino y jugó unos minutos ante el Recreativo de Huelva como ya hiciera ante el Atlético de Madrid B. Con la baja de Juan Hernández y con Haitam aún en el final de proceso de recuperación no sobran los jugadores de banda y el jerezano es del gusto de Pellicer. Vivirá, no obstante, una buena experiencia con la selección. De hecho, son parte del combinado los jugadores de 2006 que son seleccionables para el Mundial sub 17 que se disputará en noviembre en Indonesia.