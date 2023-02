La idea de cantera de Kike Pérez

En su presencia en el programa Área Malaguista de 101TV, el director general Kike Pérez se refirió a dos temas claves en la planificación del club, la cantera y el tema de los entrenadores, con el del primer equipo y el filial con contrato hasta 2024.

"El viernes me reuní con Duda y le pedí opinión sobre los canteranos que vienen en el Málaga para acometer las renovaciones que estime conveniente en la Academia. Este lunes hemos vuelto a hablar y me ha presentado su plan de renovación de los canteranos en los que él cree. En principio Duda va a seguir. El Málaga es un club de cantera y sí que es verdad que lo que viene, con la ciudad deportiva, será todavía mejor. Se ha pasado un bache en cuanto a las instalaciones y es lo que os comentaba antes. En mi primer análisis en cuanto al club, el trabajo lo hacen correctamente. El viernes le pedí su parecer, el lunes me ha traído lo que él cree y lo tiraremos para adelante”, explicaba el nuevo dirigente malaguista.

Pellicer y Funes, los dos con contrato hasta 2024, es algo que ha generado controversia. “Es darle un poco de continuidad y normalidad dentro del momento en el que estamos. Me parece totalmente correcto. Me considero una persona que con el ejemplo y con la adhesión siempre me ha seguido la gente. Mi manera de ser no es de imponer", señalaba Kike Pérez: "Respeto mucho el trabajo de la gente, más de gente que conoce el club mucho mejor que cualquier director deportivo que pueda venir. Si el que está con él, cree que está haciendo un trabajo correcto, es totalmente asumible. Pellicer es un entrenador de la casa y lleva un montón de años con nosotros. A los proyectos hay que intentar darle continuidad. Cuando estás negociando piensas en todo momento que va a salir bien. Es verdad que estos años lamentablemente no ha salido bien”.